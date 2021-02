Christian Edelmann

Violoncellist

Bei der NDR Radiophilharmonie seit 1998

Biografie

Christian Edelmann wurde 1971 in Tübingen geboren und wuchs in Cuxhaven auf. Er ist verheiratet und Vater eines Kindes. Nach dem Abitur studierte der Cellist von 1992 bis 1995 Musik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Hamburg bei Professor Bernhard Gmelin und legte sein Vordiplom ab. Ab 1999 absolvierte er ein weiteres Studium an der Universität der Künste in Berlin bei Professor Wolfgang Boettcher und bestand sein Diplom sowie sein späteres Konzertexamen mit der Bestnote.

Bereits während des Studiums war Christian Edelmann ab 1998 Cellist bei der NDR Radiophilharmonie. Seit dem Jahr 2000 ist er festes Mitglied in dem Ensemble Celli-Family. Darüber hinaus hilft er in verschiedenen Orchestern aus. Von 2008 bis 2010 studierte er nochmals neben seiner Tätigkeit in der NDR Radiophilharmonie an der Hochschule für Musik in Detmold den Master of Music für Musikvermittlung und Konzertpädagogik.

Auch ohne Instrument hat sich der Cellist einen Namen gemacht. Als Moderator steht Christian Edelmann seit 2009 bei den Kammermusik-Matineen des NDR auf der Bühne. Im Jahre 2012 moderierte er beim NDR Musiktag "Der Karneval der Tiere" auf dem Opernplatz Hannover. Seit 2013 ist er fester Moderator der sinfonischen Konzerte des Ring C der NDR Radiophilharmonie. Auch für den WDR arbeitete er schon als Moderator.

Besonders am Herzen liegen Christian Edelmann Jugendprojekte. So besucht der Cellist seit 2006 regelmäßig Schulklassen im Rahmen der Aktionen von Discover Music! Hannover und stellt dort Instrumente vor. Beim Bayerischen Rundfunk war er 2008 an dem Workshop zum Thema Klassik im Radio (Schwerpunkt Jugendsendung) beteiligt. Von da an organisierte er diverse Kinderkonzerte, die "concertino piccolino". Ein solches Projekt konzipierte und führte er beispielsweise auch für das NDR Musikfest 2013 aus.

Mit seinem Cello hatte er 2010 einen besonderen Auftritt im Fernsehen. Christian Edelmann spielte in der Sesamstraße mit und präsentierte u. a. Ernie und Bert sein Instrument.