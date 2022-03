NDR Radiophilharmonie im Dialog Stand: 10.03.2022 17:30 Uhr Treffen Sie die Musiker*innen und das Management der NDR Radiophilharmonie im Video-Chat. Fragen Sie alles, was Sie von Berufsmusiker*innen, Dirigenten oder Mitarbeiter*innen schon immer mal wissen wollten. Und sagen Sie uns Ihre Meinung. Was gefällt Ihnen gut, was fehlt Ihnen und was können wir besser machen?

Der NDR möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen und veranstaltet zwischen 28. März bis 2. April die Aktionswoche "NDR im Dialog". Auch die Ensembles des NDR beteiligen sich und die NDR Radiophilharmonie lädt Sie ein, sich mit Orchester und Management auszutauschen. In einem digitalen Format mit unterschiedlichen Beteiligten für verschiedene Zielgruppen möchten wir Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen Chefdirigent Andrew Manze und dem Orchester, in die Arbeitsweise und täglichen Herausforderungen des Managements geben. Aber vor allem wollen wir uns Ihren Fragen widmen. Dabei freuen wir uns über rege Beteiligung an den Gesprächen und wünschen uns einen vielseitigen Austausch.

Sie fragen, wir antworten! Mit der NDR Radiophilharmonie im Dialog

Mittwoch, 30.03.2022, 18-19 Uhr

Virtuelles Online-Gespräch mit Mitgliedern aus Orchester und Management sowie Chefdirigent Andrew Manze, die sich im Videochat den Fragen des Publikums bzw. aller Interessent*innen stellen. Der Videochat wird mitgeschnitten und anschließend auf der Website der NDR Radiophilharmonie veröffentlicht. Fragen, die während des laufenden Chats nicht gestellt werden können, werden im Nachhinein beantwortet.

Gesprächspartner: Matthias Ilkenhans (Management NDR Radiophilharmonie), Andrew Manze (Chefdirigent NDR Radiophilharmonie), zwei Musiker*innen der NDR Radiophilharmonie

Moderation: Friederike Westerhaus

Bitte melden Sie sich hier an: Anmeldung via Microsoft Teams

Für Schulklassen: Das virtuelle Klassenzimmer

Dass auch in Zeiten der Pandemie persönliche Kontakte machbar sind, zeigt das seit einigen Monaten bestehende Projekt "Virtuelles Klassenzimmer" der NDR Radiophilharmonie. In einem Video-Chat treffen sich Musiker*innen des Orchesters mit Schüler*innen und ermöglichen, wenngleich keine analoge, so aber eine Live-Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Am Bildschirm können sich beide Seiten bestens austauschen - und das sogar über Ländergrenzen hinweg. Ursprünglich nur für Schulen im NDR Sendegebiet gedacht (die sich auch gerne beteiligen), weitet sich die Nachfrage nach diesem Angebot gerade in ungeahntem Maße auch international aus. Im Rahmen der Aktionswoche NDR im Dialog chatten Mitglieder der NDR Radiophilharmonie mit Schüler*innen der Anne-Frank-Oberschule Molbergen und der Deutschen Schule Lissabon.

Die Anmeldung für Schulklassen ist nicht mehr für diese Aktionswoche, aber natürlich für künftige Termine möglich. Informieren Sie sich hier:

Weitere Informationen Informationen und Anmeldung: Das virtuelle Klassenzimmer

Das Konzert live im Saal, im Video-Stream und auf NDR Kultur

Donnerstag, 31.03.2022, 20-22 Uhr

Musik ist die schönste Sprache der Welt - und für alle verständlich, heißt es. Daher präsentieren Andrew Manze und der Geiger Frank Peter Zimmermann zusammen mit der NDR Radiophilharmonie als eine Art künstlerisch-ästhetischen Dialog ein Sinfoniekonzert mit Musik von Schumann und Prokofjew. Für die Aufführungen am Donnerstag, 31. März, und Freitag, 1. April, können Sie noch Tickets erwerben. Das Konzert am Donnerstag wird live auf NDR Kultur übertragen und auf der digitalen Bühne der NDR Radiophilharmonie als Video-Livestream gesendet.

Weitere Informationen Mehr Informationen zum Konzert, zu Programm und Beteiligten