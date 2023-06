Stand: 07.06.2023 18:00 Uhr Roland Greutter - Konzertmeister aus Leidenschaft

Seit mehr als 40 Jahren spielt Roland Greutter die - nicht nur sprichwörtliche - "Erste Geige" im NDR Elbphilharmonie Orchester.

Als Koordinierter Erster Konzertmeister des Ensembles seit 1982 hat er große musikalische Höhepunkte mitgestaltet, unzählige Konzertmeistersoli und Violinkonzerte sowie immer wieder auch Kammermusikprogramme interpretiert. Bei den Konzerten am 8. und 11. Juni unter Leitung von Herbert Blomstedt wird Roland Greutter nun zum letzten Mal am ersten Pult des Orchesters Platz nehmen, bevor er seine finale Saison am 19. Juni mit einem großartigen Kammermusikabend krönt. Am 14. Juni ist er zudem zu Gast bei NDR Kultur à la carte.

Wand bis Gilbert: Von 1982 bis 2023

Roland Greutter, im österreichischen Linz geboren, studierte bei den großen Geigern und Pädagogen Sandor Vegh, Ivan Galamian und Joseph Gingold und trat seine Position beim NDR Elbphilharmonie Orchester mit Beginn der legendären Chedirigenten-Ära von Günter Wand im Jahr 1982 an.

Sechs weitere Chefs und die enge Zusammenarbeit mit Maestri wie Lorin Maazel, Rafael Frühbeck de Burgos, Michael Gielen, Marek Janowski, Krzysztof Penderecki, Myung-Whun Chung oder Semyon Bychkov prägten seine Arbeit beim NDR. Dabei war Greutter stets ein Garant für die künstlerische Qualität des Orchesters und hat die musikalische Ausrichtung des Ensembles über Jahrzehnte in nachhaltiger Weise mitgeformt.

Strauss, Mendelssohn und viele Geigensoli mehr

In besonderer Erinnerung werden nicht nur seine herausragenden Konzertmeistersoli bleiben – ob in Brahms' Erster Sinfonie, Strauss' "Ein Heldenleben" und "Till Eulenspiegel" oder Rimski-Korsakows "Scheherazade"–, sondern auch seine denkwürdigen Interpretationen berühmter wie weniger bekannter Violinkonzerte, oft unter der Leitung der Chefdirigenten des Orchesters.

Noch vor kurzem beeindruckte Greutter so etwa mit einer überragenden Aufführung des Violinkonzerts von Mendelssohn unter der Leitung von Christoph Eschenbach, spielte das Konzertmeistersolo in Strauss' "Also sprach Zarathustra" mit gewohnter Leidenschaft und Souveränität und begeisterte das Publikum im virtuosen Duo mit Daniel Müller-Schott sowohl im Clubformat "übelst unverstärkt" als auch bei einer spontanen Zugabe im Großen Saal der Elbphilharmonie.

Mit seiner künstlerischen Vielseitigkeit, Exzellenz und Neugier, seinem großen Engagement und Verantwortungsbewusstsein sowie seiner herausragenden Musikerpersönlichkeit wird Roland Greutter eine unersetzliche Lücke im NDR Elbphilharmonie Orchester hinterlassen. Die Saison 2022/23 markiert somit das Ende einer großen Ära in der Geschichte des Ensembles - nicht aber in der Karriere des Geigers: Als Solist, Kammermusiker und Dozent wird Greutter weiterhin aktiv bleiben und sich mit unermüdlicher Energie seiner Leidenschaft, der Musik, widmen.