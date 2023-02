Stand: 27.01.2023 16:00 Uhr Razvan Aliman

Instrument

1. Geige

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

28. August 2002

Wie ich zu meinem Instrument kam ...

"Ich wuchs in Bukarest als Kind von Musikern auf. Meine Mutter war Geigerin und mein Vater Kontrabassist im Bukarester Rundfunkorchester. Ich war als Kind nur an einem interessiert: LKW fahren. Das war mein großer Traum, und LKW-Fahrer wollte ich werden!

In der Zeit begann meine Schwester mit dem Geigespiel, und ich zeigte ein gewisses Interesse, weil ich dachte, die Geige sei ein gutes Spielzeug – so ein Ding wollte ich auch haben. Ich bekam auch eine, aber plötzlich wurde aus dem Spiel Ernst und meine Eltern ließen nicht mehr mit sich reden. Ende der Diskussion – der Junge spielt Geige! Damit war der Traum vom LKW-Fahren ausgeträumt – aber zum PKW habe ich es immerhin gebracht."