Stand: 15.04.2016 10:30 Uhr Kalev Kuljus

Position

Koord. 1. und Solo-Oboist

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem

1. Oktober 2003

Weiterblättern Vor

Zurück

Übersicht

Biografisches

Geboren 1975 in Estland, studierte Kalev Kuljus in Tallinn, Lyon und Karlsruhe. Er wurde bei mehreren Wettbewerben ausgezeichnet, u. a. mit einem 1. Preis beim Wettbewerb des Prager Frühlings 2001.

Neben bzw. vor seiner Tätigkeit im NDR Elbphilharmonie Orchester spielte er als Gast-Solo-Oboist u. a. bei den Berliner Philharmonikern, den Münchener Philharmonikern, beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, beim Deutschen Sinfonieorchester Berlin oder beim City of Birmingham Symphony Orchestra. Darüber hinaus ist Kalev Kuljus international mehrfach mit solistischer Kammermusik sowie als Solist in den wichtigsten Oboenkonzerten mit Orchester aufgetreten.

Seit 2001 ist Kalev Kuljus auch als Pädagoge tätig. Nach einer Lehrtätigkeit in Tallinn (2001-2003) folgt er jährlich Einladungen zu Meisterkursen nach Europa, Japan und Südamerika. Seit 2010 unterrichtet er zudem als Assistent von Prof. Thomas Indermühle an der Hochschule für Musik in Karlsruhe.