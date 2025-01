Stand: 26.01.2024 14:32 Uhr Freya Linea Obijon

2. Oboistin | beim NDR Elbphilharmonie Orchester seit dem 1. August 2023

Biografisches

Die Oboistin Freya Linea Obijon entdeckte im Alter von 10 Jahren ihre Liebe zur Oboe.

Zahlreiche Orchestererfahrungen im In- und Ausland sammelte sie als Mitglied des Bundesjugendorchesters, des Schleswig-Holstein Festival Orchesters, der Mahler Academy Bolzano sowie in der Grafenegg Academy. Freya Linea Obijon war Akademistin der Symphoniker Hamburg (2018 bis 2019) und des NDR Elbphilharmonie Orchesters (2019 bis 2021). In der Saison 2022/2023 hatte sie einen Zeitvertrag im Frankfurter Opern- und Museumsorchester.

Ihr Bachelorstudium absolvierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Prof. Paulus van der Merwe, seit 1988 Solo-Oboist des NDR Elbphilharmonie Orchesters. Aktuell setzt Freya Linea Obijon ihr Studium am Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris in der Klasse von Jacques Tys fort.