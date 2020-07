Eröffnungsfest "Sommer der Möglichkeiten"

So, 05.07.2020 | 20.15 Uhr

Gut Hasselburg, Neustadt in Holstein



Sol Gabetta Violoncello

Kristian Bezuidenhout Klavier

Sabine Meyer Klarinette

Avi Avital Mandoline

Martin Grubinger Percussion

Xavier de Maistre Harfe

Alan Gilbert Dirigent

NDR Elbphilharmonie Orchester



Julia Westlake Moderation



EDVARD GRIEG

Holberg-Suite

JOHANN SEBASTIAN BACH

Konzert für Mandoline und Streicher in a-Moll BWV 1041

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 3 A-Dur op. 69

ISHII MAKI

Thirteen drums

FRANÇOIS-ADRIEN BOIELDIEU

Konzert für Harfe und Orchester in C-Dur

(Fassung für Streicher, Arrangement von Arthur Lilienthal)

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Konzertstück Nr. 1 für Klarinette, Bassethorn und Orchester

(Arrangement von Rainer Schottstädt)