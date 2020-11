"Im Wandel der Jahrzehnte": Gründungsdirigent Hans Schmidt-Isserstedt sucht und findet die zerstreuten Musiker für das NWDR Sinfonieorchester nach Kriegsende in ganz Norddeutschland. Die Herausforderungen moderner Orchester wiederum sind ganz anderer Art. Musiker*innen des NDR Elbphilharmonie Orchesters holen anlässlich des 75. Jubiläums mit Einblicken in das Orchesterarchiv die Geschichte in die Gegenwart.