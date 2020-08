Stand: 28.05.2020 18:00 Uhr

Veranstaltungen der NDR Ensembles abgesagt

Der Spielbetrieb in Elbphilharmonie und Laeiszhalle ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation vorerst bis zum 30. Juni 2020 eingestellt. Das betrifft auch alle Konzerte der NDR Ensembles an anderen Spielorten in Hamburg.

Vorerst keine NDR Konzerte

Damit entsprechen wir der Allgemeinverfügung der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg zur Eindämmung des Coronavirus. Betroffen sind Veranstaltungen des NDR Elbphilharmonie Orchesters, des NDR Chores und der NDR Bigband sowie der Konzertreihen NDR das neue werk, Discover Music und NDR Jazz.

Die Bundesregierung und die Länder hatten sich am 15. April auf ein Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 verständigt. Die konkrete Definition obliegt den einzelnen Bundesländern. Für unsere Konzerte bedeutet das aktuell:

Hamburg: Schließung bis 30. Juni 2020

Niedersachsen: Schließung bis 10. Juni 2020

Schleswig-Holstein: Schließung bis auf Weiteres

Mecklenburg-Vorpommern: Schließung bis auf Weiteres

Tickets werden erstattet - oder gespendet

Erworbene Konzertkarten für die Veranstaltungen werden erstattet. Einzelheiten zu den Rücknahmemodalitäten entnehmen Sie bitte folgender Webseite des Vertriebspartners.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, auf die Erstattung zu verzichten, um die Kulturszene in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Weitere Informationen Elbphilharmonie Hilfsfonds: NDR unterstützt Musiker Auf Initiative der HamburgMusik gGmbH, der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette und des NDR wurde der Elbphilharmonie Hilfsfonds gegründet. Er soll Musiker in der Corona-Krise unterstützen. mehr Link Rückerstattung von Tickets Alle Informationen bezüglich der Rückerstattung von Tickets abgesagter Veranstaltungen erhalten Sie hier. extern