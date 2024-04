Stand: 26.04.2024 13:46 Uhr 150 Jahre Arnold Schönberg

Im September 2024 wäre Arnold Schönberg 150 Jahre alt geworden. Das NDR Elbphilharmonie Orchester gratuliert in der Saison 2024/2025 mit Aufführungen wichtiger Werke.

Spätromantiker oder Zwölfton-Erfinder? Komponist oder einflussreicher Lehrer? Strauss-Schützling, Brahms-Verehrer oder Gershwin-Freund? Arnold Schönberg ist weit mehr als das Klischee vom "Bürgerschreck" der musikalischen Moderne! Im Schaffen und Leben des am 13. September 1874 in Wien geborenen Genies kristallisieren sich all die künstlerischen und gesellschaftlichen Traditionen, Entwicklungen und Umbrüche von der Jahrhundertwende bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. "Schönberg gehört zu jenen unbedingt Opposition, aber auch ebenso sicher Anregung und Bewegung erweckenden Feuerköpfen, die seit jeher befruchtend und fördernd auf die Geister gewirkt haben." So fasste Gustav Mahler die ungeheure Bedeutung seines Freundes für die Musikgeschichte zusammen.

Schönberg-Schwerpunkt 2024/2025

Beim NDR Elbphilharmonie Orchester erklingen anlässlich des 150. Geburtstages Werke, die den Begründer der "Neuen Wiener Schule" auch von überraschenden, eher unbekannten Seiten zeigen. Den beiden vokalsinfonischen Werken "Gurre-Lieder" und "Die Jakobsleiter" hört man dabei kaum an, dass sie von ein und demselben Komponisten stammen: Opulent und rauschhaft überbordend das Jugendwerk, dicht und dramatisch rigoros das unvollendete "Lebenswerk". Und das Klavierkonzert trifft im NDR Konzert auf Musik von Schönbergs Tennis-Partner in Kalifornien: George Gershwin …

Historische und aktuelle Aufnahmen

Hier finden Sie aktuelle sowie historische Konzertmitschnitte des NDR Elbphilharmonie Orchesters sowie Interviews zu den Sinfonien des Komponisten. Auch NDR Radiophilharmonie und NDR Vokalensemble erweisen Arnold Schönberg in der Saison 2024/2025 die Ehre. Das Material wird sowohl auf dieser Seite als auch auf YouTube ergänzt - es lohnt sich, immer mal wieder reinzuschauen!