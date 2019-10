Stand: 29.10.2019 10:00 Uhr

Neue Konzertreihe: #übelst_unverstärkt

#übelst_unverstärkt heißt es ab dem 8. November 2019 im Hamburger Club Uebel & Gefährlich auf St. Pauli. Die Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters treten in kammermusikalischen Formationen auf und haben dabei Stars der Klassikszene zu Gast. Alan Gilbert eröffnet - als einer der Musiker - die neue Reihe.

#übelst_unverstärkt - Kammermusik im Club Autor/in: Veronika Emily Pohl Musikerinnen und Musiker des NDR Elbphilharmonie Orcheter spielen gemeinsam mit Special Guests Kammermusik im Uebel & Gefährlich im Bunker Feldstraße. Am 8. November geht es los!







Verbindung von klassischer Musik und Clubkultur

In intimer Clubatmosphäre kommen Musiker des NDR Elbphilharmonie Orchesters und berühmte Solisten hautnah mit dem Publikum zusammen. Die Zuhörer erwartet intensive und besondere Konzerterlebnisse, klassische Musik live in ungewohnter Umgebung.

Hautnah und unmittelbar

In Gesprächen und Interviews kann das Publikum die Musiker, Dirigenten und Solisten der klassischen Musikwelt unmittelbar erleben. Die neue Konzertreihe wird am 8. November 2019 eröffnet - mit Alan Gilbert, dem neuen Chefdirigenten, an der Bratsche und sieben Musikern des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

