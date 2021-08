Höhepunkte der Saison 2021/2022 Stand: 12.08.2021 06:00 Uhr Auch die Saison 2021/2021 der NDR Bigband ist geprägt von außergwöhnlichen Arrangements und Begegnungen mit hochkarätigen Gästen wie Stefano Bollani, Tim Hagans, Julia Hülsmann und weiteren.

Der Weg der NDR Bigband zurück zur Normalität des Konzertbetriebes ist geprägt von zahlreichen Premieren. Die Band hat die Zeit genutzt und interessante und spannende Programme und Kooperationen entwickelt. Das stilistische Spektrum, das die Band abbildet ist größer als je zuvor in einer Saison.

Neben der Barockmusik stehen Elektro-Pop, zeitgenössischer Jazz und die Jazztradition gleichberechtigt nebeneinander.

Vier Abo-Konzerte

Die NDR Bigband beginnt die Saison mit einer Premiere: Chefdirigent Geir Lysne hat dem italienischen Pianisten und Entertainer Stefano Bollani ein Programm komponiert, das auf italienischen Volksmusiken beruht. "Viaggio in Italia", also eine italienische Reise, unternimmt die NDR Bigband beim SHMF in Kiel, in Hannover und in Hamburg als erstes von insgesamt vier Abo-Konzerten in der Elbphilharmonie.

Bei den Hamburg Jazz Open, dem Festival in Planten und Blomen, umsonst und draußen, präsentiert die NDR Small Band, das sind Trompeter Ingolf Burkhard, Altsaxofonist Fiete Felsch, Posaunist Dan Gottshall, Pianist Florian Weber, Bassist Ingmar Heller und Schlagzeuger Tobias Frohnhöfer Stücke von Cannonball Adderley.

NDR Bigband erstmals beim Reeperbahnfestival

Erstmals ist die Band beim Reeperbahnfestival vertreten: In der Elbphilharmonie hat die Kooperation mit dem Elektro-Pop Duo Ätna Premiere. Im Oktober würdigt Geir Lysne mit seiner Komposition "Windows to Stravinsky" den 50. Todestag von Igor Strawinsky, ein Sonderkonzert ebenfalls in der Elbphilharmonie.

Im Oktober realisiert der amerikanische Komponist und Trompeter Tim Hagans in Hannover und in Hamburg sein unlängst auf CD erschienenes Projekt "Conversations" erstmals vor Publikum, auch dies eine Premiere.

Abschiedskonzert für Pianist Vladyslav Sendecki

Die Schlagzeuglegende Billy Cobham ist im November zu Gast. Das Konzert - ebenfalls eine Premiere - ist zugleich das Abschiedskonzert des langjährigen Pianisten der NDR Bigband, Vladyslav Sendecki. Dessen Nachfolger, Florian Weber, hat eine tragende Rolle im zweiten Abo-Konzert der NDR Bigband in der Elbphilharmonie. Geir Lyse hat mit "Big Baroque" Barockmusik für die NDR Bigband arrangiert und in einen zeitgenössischen Rahmen gebracht.

Das Jahr endet mit Kompositionen der Pianistin Julia Hülsmann: Sie hat erstmals ein Programm für die Bigband geschrieben - das Konzert ist eine weitere Uraufführung, die in der Reihe Jazz im NDR debütiert.

Innovatives Projekt mit TOYTOY im Jahr 2022

Das Jahr 2022 beginnt mit einer innovativen Projekt: die Hamburger Band TOYTOY eine kreative Fusion aus Jazz und Urban Music wie Soul und HipHop trifft auf Kampnagel auf die NDR Bigband. Ebenfalls Neuland betritt die NDR Bigband mit der Fortsetzung von Kuno Knallfrosch, ein Kinderprojekt von NDR Discover Music!, das den Frosch - trotz Corona - auf Europareise schickt.

Chet Baker und Miles Davis stehen im Zentrum des dritten Abo-Konzertes, zwei große Trompeter des Jazz. 1988 spielte Chet Baker sein letztes großes Konzert vor seinem Tod mit der NDR Bigband. Die Aufnahme davon machte die Band international bekannt. Jörg Achim Keller schrieb dafür damals seine ersten Arrangements für die NDR Bigband - Keller wird dieses Konzert auch leiten.

Neumeiers "Liliom" und Arrangements zu Heinz Erhardt

John Neumeiers Ballett "Liliom" wird in der Hamburger Staatsoper wieder aufgenommen. Die Bigband spielt hierbei eine bedeutende Rolle in der Inszenierung und ist Teil des Bühnenbildes. Insgesamt sieben Vorstellungen sind geplant.

Die Dachbodenfunde der Kompositionen von Heinz Erhardt sind Thema einer Deutschlandtournee der NDR Bigband im April 22. Bei zehn Konzerten, überwiegend in Norddeutschland, spielt das Ensemble die von Jörg Achim Keller arrangierten Stücke des legendären Komikers.

Großmeister George Gruntz und internationale Gäste

Vier Konzerte unter der Leitung von Steffen Schorn erinnern an den großen Meister des europäischen Bigband Jazz, an George Gruntz, der diverse Projekte für die NDR Bigband geschrieben hat. Das vierte Abo-Konzert in der Fabrik in Hamburg präsentiert den Gitarristen Kurt Rosenwinkel, der in der Tradition der großen Jazzgitarristen steht. Geir Lysne hat seine Stücke für Bigband arrangiert und Platz für solistische Ausflüge geschaffen.

Eine besondere Zusammenarbeit wird in Basel als Premiere gefeiert: Die dort ansässige Basel Sinfonietta hat das Jazztrio Vein und die NDR Bigband zu einem gemeinsame Projekt eingeladen. Bei der JazzBaltica wird das zweimal abgesagte Projekt des Bassisten Anders Jormin endlich zur Aufführung kommen. Und zum Saisonabschluss spielt die NDR Bigband mit dem Pianisten Omar Sosa in Heidenheim und beim Gezeitenfestival in Ostfriesland das Konzertprogramm Ess:sensual.