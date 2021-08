Florian Weber & Julius Gawlik: Neu bei der NDR Bigband Stand: 12.08.2021 06:00 Uhr Zwei Neuzugänge zum Saisonstart: Pianist Florian Weber und Saxofonist Julius Gawlik sind seit August 2021 Teil der NDR Bigband.

Gleich zwei Musiker begrüßt die NDR Bigband zum Start in die kommende Saison in ihren Reihen. Mit dem 43-jährigen vielfach ausgezeichneten Florian Weber kommt ein herausragender Pianist mit Erfahrung aus den verschiedensten musikalischen Bereichen neu in die Band. Der 23-jährige hochtalentierte Julius Gawlik bringt - neben seinem hervorragenden Spiel am Instrument - die Neugier und Innovationskraft einer ganz jungen Jazz-Generation mit.

Florian Weber - vielseitiger Virtuose mit internationalem Ruf

Schon seit vielen Jahren war Florian Weber ein gern gesehener Gast der NDR Bigband. Ein Musiker, der über sein virtuoses Spiel hinaus mit einer enormen Vielseitigkeit glänzt. Die langjährige Zusammenarbeit mit Saxofon-Legende Lee Konitz oder mit dem Ausnahme-Trompeter Markus Stockhausen, aber auch Projekte mit dem Rapper Samy Deluxe oder das Spielen rein klassischer Klavierkonzerte: "Es ist die ständige Neugier, die mich antreibt", so erklärt es Florian Weber selbst. "Ein innerer Drang, immer weiter in die Tiefe forschen zu wollen." Dafür wurde er als Pianist und Komponist bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt im vergangenen Jahr als erster Jazz-Musiker überhaupt mit dem renommierten Belmont Preis für zeitgenössische Musik.

"Ich sehe Florian Weber wirklich als einen der führenden Pianisten in Europa und darüber hinaus", sagt Axel Dürr, Manager der NDR Bigband. "Er ist ein fabelhafter Musiker - und dabei ein äußerst angenehmer Mensch, mit dem man hervorragend zusammenarbeiten kann - ein absoluter Wunschkandidat und Glücksfall für die Band."

Florian Weber folgt in der NDR Bigband auf den Pianisten Vladyslav Sendecki, der 2020 in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Julius Gawlik - hochtalentiert und jüngstes Bandmitglied aller Zeiten

Den Job hatte er schon in der Tasche kurz bevor er im Sommer sein Studium an der Universität der Künste in Berlin abgeschlossen hat: Der Saxofonist Julius Gawlik ist mit seinen 23 Jahren sogar das jüngste feste Mitglied, das die NDR Bigband jemals hatte. Im Auswahlprozess konnte sich der junge Musiker gegen mehr als 150 Bewerbungen aus der ganzen Welt durchsetzen.

"Julius Gawlik ist nicht nur ein sehr guter und sehr talentierter Musiker, sondern bereits jetzt wiedererkennbar in dem, was er tut", so Manager Axel Dürr. "Und er bringt eine ganz andere musikalische Sozialisation mit als der Rest der Band - das kann einem Orchester nur gut tun!" Auch bei Julius Gawlik selbst ist die Freude über den neuen Job groß: "Das Konzept der Band, viele herausragende Solisten mit individueller Stilistik unter einen Hut zu bringen ist absolut einzigartig", sagt er. "Für mich als junger Musiker ist die Perspektive, in diesem herausragenden Klangkörper weiterzulernen und zu wachsen extrem spannend."

In Zukunft wird er in der NDR Bigband am Tenorsaxofon und auf der Klarinette sowie auf anderen Holzblasinstrumenten zu hören sein. Er folgt in der Band auf die Position des Saxofonisten Christof Lauer, der 2018 in den Ruhestand gegangen ist.