Semino Rossi nimmt sich Zeit für NDR Schlager

Darauf mussten die Fans drei Jahre warten: Am 18. März erscheint das neue Album von Semino Rossi. "Heute hab ich Zeit für dich" lautet der Titel. "Das schönste im Leben ist, Zeit zu schenken. Das ist unbezahlbar, ein Zeichen von Liebe", sagt Semino Rossi. Am Freitag stellt er seine neue CD persönlich bei NDR Schlager vor.

Die Liebe bleibt

Er hat sich musikalisch weiterentwickelt. Die neuen Lieder klingen modern und tanzbar. "Das war unser Sommer" erinnert an einen bekannten Disco-Hit aus den 70er-Jahren. Aber natürlich singt Semino Rossi auch wieder von der Liebe. Er schafft es immer wieder neue Melodien und Worte zu finden, um die Liebe zu beschreiben.

Leidenschaft, Romantik, Emotionen: Es sind die großen Gefühle, die Semino Rossi antreiben und seine Lieder prägen.

Durchbruch bei Karl Moik

Semino Rossi hat in seiner Karriere zahlreiche Gold- und Platin-Auszeichnungen erhalten. Er gewann den Echo-Musikpreis in Deutschland und den Amadeus-Award in Österreich. Doch der Weg zum Erfolg war steinig. 1985 flog er von seiner Heimat Argentinien nach Europa. Ein Rückflug-Ticket hatte er nicht. Semino Rossi war als Straßensänger in Spanien und Österreich unterwegs, trat auch in Bars und Kneipen auf. Der große Durchbruch gelang 2004 in der ARD-Sendung Musikantenstadl mit Karl Moik.

Neben der neuen CD gibt es einen weiteren Grund zu feiern. Ende Mai wird Semino Rossi 60 Jahre alt. Seit 2019 ist er stolzer Opa. Ein wunderbares Gefühl, freut er sich. Er singt auch oft für seinen Enkel Leonhard - vor allem spanische Kinderlieder.

Am Freitag, dem 18. März 2022, ist er von 14 bis 15 Uhr zu Gast bei NDR Schlager Moderatorin Martina Gilica.

