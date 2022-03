Stand: 29.03.2022 10:40 Uhr Björn Landberg: Durch "Reifeprozess" zum deutschen Schlager

Björn Landberg liebt die großen Gefühle. Bereits als Teenager - damals noch mit seinem bürgerlichen Namen Kevin Björn Wolfgang Kraus unterwegs - ahnte er bereits, dass er einmal auf der Bühne landen wird. Mittlerweile lebt der sympathische Berliner seinen Traumberuf und macht so ziemlich alles, was mit Stimme und Schauspiel zu tun hat. "Ja, das stimmt, ich bin breit aufgestellt. Und in so schwierigen Zeiten wie zuletzt bin ich auch sehr dankbar dafür", sagt Landberg. Im Interview bei NDR Schlager spricht der 42-Jährige ausführlich über seinen Weg vom talentierten Sänger zum Musical-Darsteller, Synchronsprecher, Schauspieler bis hin zum erfolgreichen Schlager-Interpreten.

Talent allein reichte ihm nicht

Der Karriere-Startschuss fiel vor mehr als 20 Jahren. 2001 nahm er in Hannover unter seinem Vornamen Kevin am deutschen Vorentscheid zum ESC teil. "Vor 8.000 Menschen - da habe ich zum ersten Mal diesen Druck gespürt", erinnert sich Landberg. "Danach, als ich von der Bühne ging, liefen die Tränen vor Erleichterung und Glück. Und ich wusste: Das willst du machen!" Und weil Landberg merkte, dass Talent allein nicht ausreicht, machte er sich daran, sein Handwerk richtig zu erlernen. Er studierte Schauspiel und Gesang in Berlin (International Network of Actors) und später am Lee Strasberg Theatre & Film Institute in New York.

Beim deutschen TV-Publikum machte sich Landberg mit einigen kleineren Rollen in Produktionen wie "SOKO Wismar", "Unter uns" oder "In Gefahr" einen Namen. Seine Karriere zum Schlagersänger beschreibt Björn eher als einen Reifeprozess: "Stimmlich war Schlager genau mein Genre, das wusste ich. Aber mein Umfeld fand es uncool. Es hat eine Weile gedauert, mich da durchzusetzen." Inzwischen sind alle Zweifel beseitigt, Björn Landberg hat bereits drei Alben veröffentlicht und ist fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene. Am Montag, dem 4. April, spricht der Sänger ab 11 Uhr mit NDR Schlager Moderatorin Martina Gilica über seine Karriere und präsentiert seine aktuelle Ballade "Die eine Liebe".

