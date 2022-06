Stand: 23.02.2022 15:10 Uhr Peggy March - die Hit-Macherin

Gerade hat Peggy March ihre neue Single "Die Frau in meinem Spiegel" veröffentlich. Grund genug für NDR Schlager Moderator Michael Thürnau, die Sängerin am Mittwochnachmittag in ihrer Heimat in Florida/USA anzurufen und ein wenig zu plaudern.

Das neue Lied sei kein Song über sie selbst, sondern eben über die Frau in ihrem Spiegel. Sie möge dieses Gedankenspiel - ebenso wie den frischen, poppigen Sound. Ob sie auch noch Lieder schreibt, will Michael Thürnau wissen. Ja, manchmal - wenn ihr eine Idee kommt, sagt die Sängerin. Das sei oft vor dem Einschlafen so oder gleich nach dem Aufstehen. Auch wenn sie jetzt ihr Zuhause bei sonnigen 22 Grad genießt, so freut sie sich schon darauf, im Sommer ihr deutsches Publikum wiederzusehen. Dann kommt sie zum Konzert nach Bad Kissingen und singt viele ihrer großen Hits aus frühen Jahren, aber auch Balladen, die sie so sehr liebt, und natürlich auch neue Stücke. Überhaupt liebt sie es noch immer, unterwegs zu sein und auf der Bühne zu stehen. Und - wer weiß - wenn sie im Sommer wieder in ihre zweite Heimat nach Deutschland kommt, ist vielleicht auch ein Besuch im Norden - bei NDR Schlager - möglich.

Vor 60 Jahren fing alles an

Ihren ersten Erfolg landete Peggy March vor fast 60 Jahren. 1963 sang sie noch als Little Peggy March "I Will Follow Him". Der Titel belegte Platz 1 der US-Hitparade. Mit 15 Jahren war sie die jüngste Sängerin der Pop-Geschichte, die diesen Spitzenplatz in den USA eroberte. Danach machte sie Aufnahmen in weiteren Ländern - dazu gehörten Japan, Italien und Deutschland. 1965 gewann sie mit "Mit 17 hat man noch Träume" die Deutschen Schlagerfestspiele in Baden-Baden. Nach dem Erfolg in Deutschland beschloss sie, nach München zu ziehen. Ralph Siegel schrieb für sie "Einmal verliebt, immer verliebt". Dann folgte Hit auf Hit: "Romeo und Julia", "In der Carnaby Street", "Memories of Heidelberg", "Fly away pretty flamingo" und viele andere. Peggy March spielte auch in mehreren deutschen Musikfilmen mit.

Zurück in den USA

Nach Jahren in Deutschland zog es sie Anfang der 80er-Jahre zurück in die USA. Sie komponierte und textete Lieder für andere Künstler. 1983 schrieb sie für Audrey Landers "Manuel goodbye". Ein Jahr später folgte der Superhit "When The Rain Begins To Fall" für Pia Zadora und Jermaine Jackson. In den 90er-Jahren wurde ihr erster Hit "I will follow him" durch den Film Sister Act mit Whoopi Goldberg wieder populär.

Am 4. September lädt die Schlager-Ikone zum Konzert "Peggy March & friends" nach Bad Kissingen ein. Als erster Überraschungsgast wurde Michael Holm bekannt gegeben. Peggy March ruht sich nicht auf alten Erfolgen aus, sondern überrascht immer wieder mit neuen Liedern: Im vergangenen Jahr landete sie mit "Dass jeder Tag zählt" einen Radiohit. Ihren neusten Song "Die Frau in meinem Spiegel" haben Andreas Zaron, Tobias Reitz und Christoph Leis-Bendorff für sie geschrieben.

