Stand: 13.12.2021 14:20 Uhr Neue Sendung "Platt Schnack Mucke" mit Yared Dibaba

TV-Star Yared Dibaba geht ab sofort bei NDR Schlager auf Sendung. Der 52-Jährige moderiert einmal im Monat den plattdeutschen Talk "Platt Schnack Mucke". Dibaba präsentiert darin norddeutsche Künstler und ihre Musik.

Premierengäste sind Godewind

Zur Premiere am Sonntag, dem 19. Dezember, hatte er Mitglieder der Gruppe Godewind im Studio. "Ich bin mit dieser Band aufgewachsen und kenne sie seit ich ein kleiner Junge war", freute sich Dibaba über seine Premierengäste. In "Platt Schnack Mucke" geht es um die Künstler, ihre Karriere und ihre Musik. Die neue Sendung "Platt Schnack Mucke" läuft ab sofort an jedem dritten Sonntag im Monat von 10 bis 12 Uhr auf NDR Schlager - Im Norden zuhaus.

Plattsnacker Dibaba in der ganzen Welt zu Hause

Yared Dibaba wurde in Äthiopien geboren. Er wuchs im Oldenburger Land in Niedersachsen auf. Sein Debüt im NDR Fernsehen gab er in der Familienserie "Die Ohnsorgs". Den Durchbruch schaffte er an der Seite von Bettina Tietjen in der Talkshow "Die Tietjen und Dibaba". Außerdem stellte er in "Die Welt op platt" Plattsnacker in der ganzen Welt vor.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 19.12.2021 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch