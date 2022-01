Stand: 13.01.2022 11:20 Uhr Neue CD von Ireen Sheer: "Auf Wiedersehn - Goodbye"

Ireen Sheer beendet in diesem Jahr ihre Karriere. Von den Hörerinnen und Hörern von NDR Schlager wollte sie sich persönlich verabschieden und am Donnerstag zu Moderator Michael Thürnau in die Sendung kommen. Leider ist sie kurzfristig erkrankt und hat den Besuch absagen müssen. Bereits im November hatte die 72-jährige Künstlerin im Adventsfest von Florian Silbereisen angekündigt, ihre Karriere zu beenden. Sie möchte die Zeit gemeinsam mit ihrem Ehemann genießen - ohne Bühnenstress. Außerdem ist Ireen Sheer im letzten Jahr in der Berliner Charité an der Wirbelsäule operiert worden. Ohne den schmerzhaften Eingriff hätten mögliche Lähmungen und ein Leben im Rollstuhl gedroht.

Seit 50 Jahren in den Herzen des Publikums

Die gebürtige Engländerin gehört seit fast einem halben Jahrhundert zur deutschen Schlagerszene. Anfang der 70er-Jahre kam sie nach Deutschland und landete bereits 1973 mit "Goodbye Mama" einen ersten Hit. Nur fünf Jahre später vertrat sie Deutschland beim Grand Prix de Eurovision und belegte mit dem Lied "Feuer" einen sehr guten 6. Platz. Mit ihren Hits wie z. B. "Xanadu", "Tennessee Waltz", "Heute Abend hab ich Kopfweh" oder "Ein Kuss von dir" sang sich Ireen Sheer in die Herzen ihrer Fans.

Am 14. Januar erscheint ihr letztes Album mit dem Titel "Auf Wiedersehn - Goodbye". Geplant ist Ende des Jahres auch eine große Weihnachts-Tournee gemeinsam mit Marianne und Michael. Premiere ist am 26. November in Wolgast. Weitere Stationen im Norden sind Waren (Müritz), Grevesmühlen, Anklam, Hitzacker/Elbe, Neubrandenburg und Rostock.

