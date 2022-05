Stand: 30.06.2020 16:56 Uhr NDR Schlager beim Tag der Niedersachsen

Wenn zum "Tag der Niedersachsen" vom 10. bis 12. Juni in Hannover mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher erwartet werden, ist NDR Schlager mit einer eigenen Bühne vertreten. Auf dem Tramplatz vor dem Neuen Rathaus präsentiert die digitale Schlagerwelle des NDR ein ganzes Wochenende lang Gute-Laune-Musik und viele Stars auf der Bühne. Durch das Programm führen der NDR Schlager Moderator und "Bingo-Bär" Michael Thürnau sowie die Moderatorinnen Kaya Laß und Martina Gilica sowie der "Plattschnacker" Yared Dibaba.

Umfassendes Programm auf der NDR Schlager Bühne

Auf der NDR Schlager Bühne am Trammplatz wird auch Klassik, Jazz und Vokal-Musik zu hören sein. Im Anschluss an die offizielle Eröffnungsfeier tritt dort Max Mutzke gemeinsam mit einem Streichquintett der NDR Radiophilharmonie auf, bevor Kaya Laß und DJ Jan ab 20 Uhr mit der NDR Schlager Party kräftig einheizen. Am Sonnabend präsentiert Yared Dibaba das Hamburger Duo "Die JunX", bevor mehrere Schulorchester aufspielen. Den Abend beschließt das Hannoversche A-cappella-Quartett Maybebop. Schlagerfans werden am Sonntag mit Spannung den Auftritt von Schlagerlegende G.G. Anderson erwarten - ab 14.45 Uhr steht er auf der Bühne.

Das Programm der NDR Schlager Bühne am Trammplatz Freitag, 10. Juni

15.45 Uhr Landesjugendjazzorchester Wind Machine

17.00 Uhr Eröffnungsfeier zum Tag der Niedersachsen

18.45 Uhr Max Mutzke mit Solistinnen und Solisten der NDR Radiophilharmonie

20.00 bis 23.00 Uhr NDR Schlager Party mit Kaya Laß und DJ Jan



Sonnabend, 11. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr Moderation Michael Thürnau

10.00 Uhr Musikverein Bennigsen

10.55 Uhr Kinder- und Jugendchor der Marktkirche Hannover

11.15 Uhr Die JunX und Yared Dibaba

11.55 Uhr Vokalensemble Hannover

12.40 Uhr Schulorchester der Ricarda-Huch-Schule

13.15 Uhr Gruppe WIND

13.40 Uhr Groovechor

14.15 Uhr Interview mit Lothar Mohn

14.40 Uhr Bläserklasse Marienschule Hildesheim

15.20 Uhr Empfang der Staffelläufer

16.00 Uhr Ottolien

16.45 Uhr Sub 5

18.30 Uhr Polizeiorchester Niedersachsen

20.15 Uhr Maybebob

Sonntag, 12. Juni

10.00 bis 17.00 Uhr Moderation Martina Gilica

11.00 Uhr Auftritt Accollage

12.15 Uhr Interview mit Sina-Mareike Schulte, Musikland Niedersachsen pop.nds

12.30 Uhr Noam Bar

12.45 Uhr JunX und Yared Dibaba

13.15 Uhr Big Band Berenbostel

14.15 Uhr Acustico

14.45 Uhr G. G. Anderson

