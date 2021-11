Stand: 01.11.2021 00:01 Uhr NDR Schlager - Im Norden zuhaus startet

Neues Angebot für alle Schlagerfans: NDR Schlager - Im Norden zuhaus ist heute gestartet. Das digitale Radioprogramm kommt live aus Hannover zu Ihnen. NDR Schlager spielt rund um die Uhr die besten deutschen und internationalen Schlager aller Zeiten sowie Instrumentalhits, so etwa von James Last oder Bert Kaempfert. Mit dabei sind bekannte Moderatorinnen und Moderatoren wie Martina Gilica, Michael Thürnau, Jens Krause. Zum Start werden die Schlagerstars Ireen Sheer und G.G. Anderson im Studio erwartet.

Mit NDR Schlager - Im Norden zuhaus wurde das bisherige Programm NDR Plus weiterentwickelt. "Mit der Umbenennung bekennt sich der NDR auch namentlich zu einem Genre, das viele Hörerinnen und Hörer nach wie vor begeistert", erklärt die stellvertretende NDR Intendantin und Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen, Andrea Lütke. "Schlager finden in den meisten populären Radioprogrammen kaum noch statt. Das werden wir ändern. Der NDR liefert mit dem neuen Namen ein offensives Bekenntnis zum Schlager."

Plattdeutsch bei NDR Schlager

NDR Schlager bietet auch ein umfangreiches plattdeutsches Angebot. Regionale Identität einer Welle sei dem NDR wichtig, so Andrea Lütke. "Bei NDR Schlager sehen wir die Möglichkeit, durch plattdeutsche Angebote in Wort und Musik diese Identität herzustellen und ein norddeutsches Aroma zu liefern." Hörfunkchef Dr. Ludger Vielemeier ergänzt, Plattdeutsch sei das zweite Standbein von NDR Schlager. Es gebe täglich plattdeutsche Formate wie "Das niederdeutsche Hörspiel", "Wi snackt platt", "Von Binnenland und Waterkant“ und viele andere mehr. "Plattdeutsch ist Heimat, norddeutsche Kultur und Plattdeutsch ist NDR", so Vielemeier.

NDR Schlager für den ganzen Norden

NDR Schlager ist ein gemeinschaftliches Projekt aller vier Landesprogramme unter der Federführung des Landesfunkhauses Niedersachsen. Empfangen können Sie NDR Schlager über das Digitalradio DAB+, den Satelliten Astra, die NDR Radio App, Internet und das digitale Antennen-Fernsehen DVB-T2.

