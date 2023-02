Stand: 12.02.2023 17:55 Uhr "Mein Grundgefühl ist Dankbarkeit": Elke Heidenreich wird 80 von Thorsten Küppers

Elke Heidenreich hat Fernsehsendungen moderiert und Bücher geschrieben, vor allem aber hat sie Bücher empfohlen. Am 15. Februar wird sie 80 Jahre alt. Sie wirkt unverändert energiegeladen. "Die Frauen in unserer Familie altern nicht", sagt sie. "Wir kriegen keine grauen Haare, wir kriegen keine Falten. Wir fallen eines Tages um." Aber natürlich, auch sie spürt ihr Alter. "Ich spüre es beim Aufstehen. Ich spüre es bei Anstrengungen. Ich spüre es auch seelisch, ich breche viel öfter in Tränen aus bei traurigen Sachen. Ich habe nicht mehr die Kraft von früher."

Mit Dialekt aus'm Pott wird Heidenreich als Else Stratmann bekannt

Bekannt wurde sie in den 70er- und 80er-Jahren als Moderatorin von Talkshows wie "Kölner Treff", vor allem aber mit einer der ersten weiblichen Comedy-Figuren, der Metzgersgattin Else Stratmann aus Wanne-Eickel. Geradezu prophetisch war ihre Warnung an Lady Di vor der Hochzeit mit Prinz Charles 1981: "Nimm 'n nich, Kind. Der hatt nix gelernt wie Prinz!"

VIDEO: Elke Heidenreich in der NDR Talkshow (27.01.2023) (18 Min)

2008 geht sie im Streit mit dem ZDF auseinander

Ihren größten Fernseherfolg hatte sie mit der Literatursendung "Lesen!". Damals konnte sie unbekannte Bücher in die Kamera halten und sagen "Leute, kaufen und lesen!" Und die Leute taten das dann. Doch nach gut fünf Jahren ging sie 2008 im Streit mit dem ZDF auseinander. "Ich fühlte mich nicht gut behandelt, unter anderem weil der Sendeplatz ständig gewechselt wurde. Inhaltlich hatte ich recht, finde ich nach wie vor, aber ich habe das zu undiplomatisch gesagt. Meine Art war zu pampig."

"Alles war schön"

Sie schrieb nun selbst wieder mehr, und dies durchweg sehr erfolgreich. Aktuell steht sie mit der Reiseerzählung "Ihr glücklichen Augen" auf den Bestsellerlisten. Bis heute ist sie eine disziplinierte Arbeiterin. Zum 80. Geburtstag blickt sie auch zurück. "Mein Grundgefühl ist trotz Erschöpfung Dankbarkeit. War alles schön."

