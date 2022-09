Stand: 09.09.2022 15:25 Uhr Maite Kelly legt Kinderbuch "Püttchen" vor

Seit rund 15 Jahren läuft die Solo-Karriere als Schlagersängerin für Maite Kelly hervorragend. Ihr Erfolgsalbum "Hello!" hat sie Ende 2021 sozusagen zum zweiten Mal herausgebracht, in einer erweiterten Version mit fünf neuen Titeln. Inhaltlich eine Art witzig-ironische Liebeserklärung an die Partnerschaft. Ihr Video zum Duett "Warum hast Du nicht nein gesagt" mit Schlagerlegende Roland Kaiser wurde mehr als 125 Millionen Mal angeklickt. Doch Maite Kelly hat weitere Talente.

Schreiben als Berufung

Ihr erstes Kinderlied hat Maite Kelly bereits als 8-Jährige geschrieben. Als sie mit 20 Jahren einen Kurzgeschichten-Wettbewerb gewonnen hatte, war ihr klar, dass Schreiben für sie eine Berufung ist. Seither hat sie viele Kinderbücher über "Die kleine Hummel Bommel" veröffentlicht. "Püttchen und der Himmelskönig" ist ihr neues Kinderbuch. Am 12. September kommt es in den Handel. Auf NDR Schlager spricht sie über ihr Buch.

Vorerst keine Konzerte

Maite Kelly wollte 2022 auch live auf der Bühne zu sehen sein. Ihren Fans hat die Sängerin bereits eine Show "auf höchstem internationalen Niveau - mit einer großartigen Band, tollen Tänzern" versprochen. Pandemiebedingt musste die Tournee jedoch Anfang des Jahres abgesagt werden.

