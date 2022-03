Stand: 11.03.2022 16:00 Uhr Jede Menge Spaß: Roberto Blanco bei NDR Schlager

"Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein …" Diesen Hit aus dem Jahr 1972 kennt wohl jeder. Und auch Roberto Blanco hat einen Bekanntheitsgrad von nahezu 100 Prozent. Am 7. Juni wird der Entertainer 85 Jahre alt, seit über 65 Jahren steht er auf der Bühne.

Roberto Blanco hat weiterhin große Pläne: Gerade ist seine neue Single "Ich glaub, ich träume" erschienen. Im Mai folgt die Doppel-CD "Jetzt erst recht". Außerdem steht Roberto Blanco im Mai und Juni im Berliner Schlossparktheater in dem Stück "Monsieur Claude 2" als Schauspieler auf der Bühne.

Zum Durchbruch verhalf eine Talentshow

Roberto Blanco stammt aus einer musikalischen Familie. Seine Eltern waren kubanische Varieté-Stars. Bei einem Gastspiel in Tunis kam er 1937 zur Welt. Blanco wuchs in Beirut und Madrid auf. 1956 traf er auf einem Flug zufällig den Regisseur Alfred Weidenmann. Der bot ihm eine Rolle in dem Film "Der Stern von Afrika" an. Ein Jahr später setzte er sich beim ARD-Gesangswettbewerb "Dem Nachwuchs eine Chance" gegen 1.800 Konkurrenten durch. Der große Durchbruch folgte 1969. Mit dem Lied "Heute so, morgen so" gewann er die Deutschen Schlagerfestspiele in Baden-Baden. Dann folgte Hit auf Hit: "Der Puppenspieler von Mexico", "Ich komm zurück nach Amarillo", "San Bernadino" und viele andere. Roberto Blanco präsentierte mehrere eigene TV-Shows – darunter "Noten für zwei" und "Ein Abend mit Roberto Blanco". Bis zu 17,5 Millionen Zuschauer saßen vor dem Bildschirm.

Den Rhythmus im Blut

Neben den Schlagern liebt Robert Blanco auch Jazz, Swing, südamerikanische und karibische Musik. Er trat mit den großen Orchestern von Kurt Edelhagen, Max Greger und Paul Kuhn auf. Einen wichtigen Rat fürs Leben gab ihm sein Vater: Lächle, egal wie es in deinem Herzen aussieht.

Am Mittwoch, dem 16. März 2022, ist er von 14 bis 16 Uhr live zu Gast bei NDR Schlager Moderatorin Martina Gilica.

