Ich würd's wieder tun - 30 Jahre Andrea Berg

"Ich würd´s wieder tun", so heißt das Jubiläums-Album von Andrea Berg, das am 29. Juli erscheint. Das Titellied können Sie bereits ab Freitag, den 08. April, bei NDR Schlager hören. 2022 könnte das Jahr von Andrea Berg werden. Der Schlager-Superstar steht seit 30 Jahren auf der Bühne.

Aufbruch zu neuen Abenteuern

Es gehe um 30 Jahre Leben, verrät Andrea Berg. "'Ich würd's wieder tun' ist ein Dankeschön an alle Menschen, die mir treu geblieben sind, die zu jeder Show gekommen sind und mit denen ich das Leben feiern konnte. Aber es ist auch ein Aufbruch zu neuen Abenteuern."

Große Hits im neuen Look

Erstmals verrät Andrea Berg auch Details über das Album. "Wir haben nicht nur tolle neue Songs produziert. Ich war auch mit ganz vielen Freunden im Studio und wir haben meine großen Hits neu als Duett produziert, unter anderem mit Kerstin Ott und Giovanni Zarrella. Ich habe das gemacht, was ich am Allerliebsten mache: Musik mit Freunden für Freunde. Freut euch drauf!" Andrea Berg hatte kürzlich bei facebook verraten, dass sie in Miami am neuen Album arbeitet.

Große Sommernachtsparty im August

Im Sommer wird Andrea Berg mit einer großen Eurovisions-Sendung geehrt. Giovanni Zarrella präsentiert die Sommernachtsparty aus Aspach, die am 6. August im ZDF gezeigt wird. Im November soll dann die große Arena-Tournee fortgesetzt werden - mit Auftritten in Hannover und Bremen.

