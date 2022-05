Stand: 31.05.2022 15:01 Uhr Die JunX feiern ihre "Seelenmenschen"

Pop oder Schlager? Egal, Hauptsache gute Musik! Da sind sich die Hamburger Jungs Christopher Garbers und Gunnar Schmidt einig - denn beide leben und lieben ihre musikalische Leidenschaft seit ihrer Kindheit. Spätestens mit ihrem erfolgreichen Debütalbum "BÄM!" 2017 ist das Künstler-Duo "Die JunX" auch über die Grenzen Norddeutschlands bekannt. Am 20. Mai 2022 ist ihr aktuelles Werk "Seelenmenschen" erschienen, über das die beiden Musiker am Mittwoch, dem 8. Juni, live mit NDR Schlager Moderatorin Kaya Laß sprechen.

NDR Schlager Bühne am Trammplatz

Und nicht nur das: Wer Schlager und Livemusik mag, ist auch herzlich eingeladen vom 10. bis 12. Juni zum Tag der Niedersachsen nach Hannover zu kommen, um viele bekannte Künstlerinnen und Künstler kostenfrei in Aktion zu erleben. Auch Die JunX wollen dort - ganz genau auf der NDR Schlager Bühne am Trammplatz - beweisen, dass sie nach der Pandemie immer noch ein Top Live Act sind. Zusammen mit Moderator und Entertainer Yared Dibaba stehen die beiden Künstler am Sonnabend (ab 11.15 Uhr) und am Sonntag (ab 12.45 Uhr) auf der Bühne.

