Stand: 23.03.2022 10:00 Uhr Chris Cronauer: "Das Landleben gibt mir Lockerheit"

Als Kind hat Chris Cronauer davon geträumt, irgendwann einmal seine eigene CD in den Händen zu halten. In dieser Woche war es soweit: Feierlich bekam der 26 Jahre alte Künstler von seiner Plattenfirma das erste Exemplar seines Debütalbums "Dankbar" überreicht, das am 25. März erscheint. "Es war ein unfassbares Gefühl - und macht mich sehr glücklich", freut sich Chris im Interview bei NDR Schlager. Dabei ist das Multitalent schon längst eine anerkannte Größe in der Schlagerszene, hat bereits für Stars wie Helene Fischer, Michelle und Vincent Gross komponiert und getextet. Allein zum aktuellen Album "Rausch" von Helene Fischer hat er fünf Lieder beigesteuert. Außerdem schreibt er auch Musiken für Film und Fernsehen, so etwa für den Tatort im Ersten. Inzwischen hat der lebensfrohe Bayer seine Liebe zum eigenen Gesang entdeckt. Am Freitagnachmittag stellt er bei Moderator Karsten Gross sein Erstlingswerk vor.

Titelsong der Oma gewidmet

Im Gespräch outete sich Chris auch als "Landei" und Familien-Fan: "Ich genieße die gemeinsame Zeit, das Landleben gibt mir eine gewisse Lockerheit." Sicherlich auch ein Grund dafür, dass Chris viele Lieder der neuen CD gemeinsam mit seinem älteren Bruder Daniel geschrieben hat. Aufgewachsen sind die beiden auf einem Bauernhof in der Nähe von München. Und rückblickend sagt Chris: "Meine Eltern haben mich immer unterstützt, auch in schwierigen Zeiten." Mit seiner CD möchte Chris gern etwas zurückgeben. Der Titelsong "Dankbar" ist seiner geliebten Oma gewidmet, die Lieder "Kind sei" und "So sein wie du" hat er für seine Mutter und seinen Vater geschrieben. Zu hören ist die Musik von Chris Cronauer und das komplette Interview am Freitag, den 25. März, zwischen 14 und 15 Uhr auf NDR Schlager.

Dieses Thema im Programm: NDR Schlager | 25.03.2022 | 14:00 Uhr