75 Jahre Howard Carpendale - eine Stunde Hit an Hit

Seit Jahrzehnten gehört Howard Carpendale in der Schlagerszene zur ersten Liga. Und gerade an den Norden Deutschlands hat der Sänger besonders gute Erinnerungen: "Meine ersten größeren Konzerterfolge hatte ich hier oben. In Hamburg - ich glaube, es war im CCH - waren wir erstmals und gleich mehrmals ausverkauft." An diesem Donnerstag feiert der Schlagerstar seinen 75. Geburtstag, zu diesem Jubiläum präsentiert NDR Schlager am kommenden Donnerstag eine Stunde lang Carpendales größten Hits.

1969 sein erster Hit

Geboren wurde Carpendale am 14. Januar 1946 in Durban/Südafrika, doch zum Star wurde er erst in Deutschland. Nach ersten - eher erfolglosen - Versuchen als Elvis-Imitator in seiner Heimat suchte er sein Glück in Europa. Und obwohl er damals kein Wort Deutsch sprach, erhielt er in Köln seinen ersten Plattenvertrag. Mit der Beatles-Coverversion von "Ob-La-Di, Ob-La-Da" landete er 1969 seinen ersten Hit und gewann bereits ein Jahr später mit dem Lied "Das schöne Mädchen von Seite 1" den Deutschen Schlager-Wettbewerb. Es folgte Hit auf Hit: Seine Songs wie "Tür an Tür mit Alice", "Ti amo", "Deine Spuren im Sand" und "Hello again" werden bis heute in den Radiostationen rauf und runter gespielt - so auch am Donnerstag, den 14. Januar, von 18 bis 19 Uhr.

