Stand: 30.03.2021 15:00 Uhr Teddy und Andreas von Truck Stop zu Gast bei NDR Plus

Dank Truck Stop wissen wir, dass der wilde Westen hinter Hamburg anfängt. In einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. So heißt es in einem Hit aus dem Jahr 1980. Mit "Der wilde, wilde Westen" belegten Truck Stop Platz 1 in der ZDF Hitparade bei Dieter Thomas Heck. Es folgten viele weitere Hits wie "Easy Rider", "Großstadtrevier", "Die Frau mit dem Gurt", "Arizona Arizona", "Lousiana Ladies" oder auch "Erwin der dicke Schneemann". Derzeit haben unsere norddeutschen Lieblings-Cowboys alle Hände voll zu tun: Am 01. April geben sie ein Konzert im Internet, das alle Fans bequem von zu Hause aus verfolgen können. Einen Tag später erscheint das neue Album "Liebe, Lust und Laster". Zwei Titel kennen wir bereits: "Mein Zuhaus" läuft schon seit Monaten im Radio rauf und runter - und gerade ist die neue Single "Yeehaw" erschienen. Am Mittwoch, den 07. April, kommen Teddy und Andreas von Truck Stop zu NDR Plus. Sie sind live von 13 bis 15 Uhr zu Gast bei Moderator Michael Thürnau.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 07.04.2021 | 13:00 Uhr