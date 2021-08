Stand: 06.08.2021 10:25 Uhr Träumen erlaubt: Die Schlagerpiloten landen bei NDR Plus

Stefan, Frank und Kevin singen von paradiesischen Stränden und wunderschönen Urlaubszielen. Und es spricht für den Humor der drei Künstler, dass sie sich selbst auch gerne als "das singende Reisebüro" bezeichnen. Aber es steckt auch viel Erfahrung dahinter, denn sie sind mit ihrer Musik bereits komplett um den Globus gereist. Dadurch sind die Weltenbummler auch auf ihren Bandnamen "Schlagerpiloten" gekommen: "Wir lieben den Schlager. Jeder von uns hat 30 Jahre für sich Musik gemacht", sind sich die Sänger einig. "Aber als Trio macht es mehr Spaß als allein."

Bilder im Kopf

Mit vollen Namen heißen die drei Schlagerpiloten Stefan Peters, Frank Cordes und Kevin Marx. Gemeinsam wollen sie ihre Fans zum Träumen bringen - mit viel Romantik. "Wenn wir vom Starnberger See singen würden, käme doch keine Sehnsucht auf," ist Stefan überzeugt. "Wir wollen uns in die tollen Gebiete und fernen Ziele träumen. Dazu gehören blaues Meer, Palmen und weißer Sandstrand. Wichtig sind die Bilder, die dabei im Kopf entstehen."

Im Januar 2019 erschien ihre Debut-Single "Lass mich der Captain deines Herzens sein", drei Monate später folgte mit "Lass uns fliegen" ihr erstes Album. Bemerkenswert daran: Die bisherigen Alben landeten alle in den Top 3 der deutschen Charts. Das neueste Werk der Schlagerpiloten heißt "Blue Hawaii" und ist gerade erschienen. Zu hören am Mittwoch, den 11. August, von 15 bis 16 Uhr, wenn mit Frank und Kevin zwei Sänger des Trios bei NDR Plus zu Gast sein werden. Am Mittwochabend wird die Sendung (ab 19 Uhr) wiederholt.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 11.08.2021 | 15:00 Uhr