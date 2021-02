Stand: 25.02.2021 15:19 Uhr Schauspieler Nick Wilder zu Gast bei NDR Plus

Nick Wilder ist ein norddeutscher Schauspieler und Musiker. Der Sohn eines Landwirtes von der Insel Fehmarn kann auf ein turbulentes Leben zurückblicken: Er war Surfweltmeister, Besitzer von Surfshops in Florida und Dänemark - und Darsteller in Roland Emmerichs Film "Stargate". Beim deutschen TV-Publikum machte er sich vor allem als Werbefigur "Herr Kaiser" einen Namen. Auch als Traumschiff-Arzt Doc Sander liebten ihn Millionen von Zuschauern. Nick Wilder lebt zusammen mit seiner Ehefrau in Südtirol und in den USA. Am Freitag (26. Februar) spricht Moderatorin Martina Gilica mit ihm - zu hören zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr auf NDR Plus.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 26.02.2021 | 14:00 Uhr