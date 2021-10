Stand: 22.10.2021 14:29 Uhr Olaf Henning meldet sich zurück - mit "Mr. Perfect"

Olaf Henning mag die Musik der achtziger und neunziger Jahre. "Die Zeit war cool, alle waren relaxter." Damit meint der Schlagersänger vor allem auch das Drumherum, also all das, was sich inzwischen im Showgeschäft verändert hat. "Wenn du heute nicht jeden Tag etwas postest, denken alle, du bist weg vom Fenster." Ist er aber nicht. Im Gegenteil: Olaf Henning ist wieder da! Am 29. Oktober erscheinen sein neues Album "Mr. Perfect" und die Single "Dein vergessenes paar Schuhe". Einen Tag zuvor besucht der 53-jährige Mühlheimer die Redaktion von NDR Plus und spricht live mit Moderator Jens Krause über das Leben.

Seit 25 Jahren ein Team

Gelernt hat Olaf Henning einst Versicherungskaufmann. Inzwischen ist er ein Vierteljahrhundert als Musiker, Sänger und Komponist unterwegs. Bereits 1998 landete er mit dem Lied "Ich bin nicht mehr dein Clown (Die Manege ist leer)" zum ersten Mal in der Hitparade. 2006 wurde sein Song "Cowboy und Indianer" sogar zum Top 10 Hit. "Hinter dem Erfolg steckt ein Team. Allein geht das nicht“, ist Olaf Henning überzeugt, der seit über 25 Jahren den gleichen Manager hat. Eine so lange Zusammenarbeit ist in der Musikbranche selten.

Viele Jahre trat Olaf Henning auch auf Mallorca auf. Inzwischen ist er dort nur noch selten anzutreffen. "Die Musik und das Publikum haben sich verändert", sagt der erfahrene Künstler, "Pop-Schlager sind auf Mallorca nicht mehr angesagt." Doch die Ferieninsel ist auch nie sein Mittelpunkt gewesen. Und wenn er in Deutschland mal wieder richtig gute Laune haben will, dann zieht er sich einfach weit zurück und hört die Musik von damals - die Titel aus den achtziger und neunziger Jahren.

