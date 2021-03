Stand: 12.03.2021 12:27 Uhr Die Top 15 Hörerhitparade - Sie entscheiden!

Die Schlagerfans in Niedersachsen kennen und lieben die Sendung schon lange. Gut zehn Jahre konnten sie auf NDR 1 Niedersachsen mitentscheiden, welche Künstlerinnen und Künstler in der Top 15 Hörerhitparade die Plätze belegen. Seit Januar 2021 wird die Sendung Hörerhitparade von NDR Plus präsentiert und ist immer am Freitag (16 bis 18 Uhr) und dem folgenden Montag in der Wiederholung (20 bis 22 Uhr) zu hören. In der kommenden Ausgabe sind unter anderem Nino de Angelo (Titelfoto) und Christian Deussen mit ihren aktuellen Titeln dabei. Alle Interpretinnen und Interpreten dürfen mit einem Titel bis zu sieben Wochen vertreten sein.

Jeder hat eine Stimme

Und so können Sie mitmachen: Abstimmen können Sie ausschließlich per Telefon. Die Nummer lautet 0137 – 59 59 59 plus die beiden Endziffern ihres Lieblingsinterpreten. Die Leitungen sind geschaltet von Freitag 18 Uhr bis Montag 24 Uhr. Der Anruf kostet 14 Cent aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunk ist teurer. Jeder hat eine Stimme. Mehrfachanrufe werden herausgefiltert. Die Top 15 ist die einzige Hörerhitparade für Schlagerfans im Norden. Bei uns entscheiden Sie!

Wichtige Information zur aktuellen Hitparaden-Tabelle: Die Künstlerinnen und Künstler, die mit dem "Raus*" gekennzeichnet sind, dürfen in dieser Woche nicht mehr gewählt werden, da sie bereits 7 Mal dabei waren. Die Startnummer 10 bis 18 sind allesamt Neuvorstellungen.

Top 15 Hörerhitparade Startnummer Vorwoche Interpret Titel Wie oft dabei? Raus* 1 Björn Lindberg Maßlos 7 x 01 NEU Christian Deussen Hallo Neuanfang 1 x 02 2 Katharina Herz Gewinner 4 x 03 NEU Die Wolkenstürmer Warum ich warum du 1 x Raus* 4 Alexander M. Helmer Funkenfliegerblick 7 x 04 6 Stimmen der Berge Für einen Kuss 3 x 05 3 Laura Wilde Stell dir vor 6 x Raus* 7 Uta Bresan Spann deine Flügel weit 7 x 06 5 Sabrina Stern Nichts ist für immer 6 x Raus* 12 Franz K. Kein Desaster 7 x 07 8 Jens Bogner Perfekt daneben 4 x 08 13 Nockis Ausgerechnet du 6 x Raus* 14 Ireen Sheer Ich würd so gerne noch einmal 7 x 09 9 Perlregen Noch einen Moment (mit dir) 5 x Raus* 11 Ute Freudenberg Wo sind denn die Jahre hin? 7 x 10 X Bernhard Brink Lieben und Leben NEU 11 X A.-C. Woitschack & St. Mross 1000 Mal du und ich NEU 12 X Nino de Angelo Gesegnet und verflucht NEU 13 X Irene di Turi Zeit NEU 14 X Schlagerpiloten Der Himmel in Deinen Armen NEU 15 X Tanja Lasch Du erinnerst mich an ihn NEU 16 X Peter Sebastian Kleine Riesen NEU 17 X Angela Henn & Dennis Klak Typisch du NEU 18 X Patrick Lindner So fühlt sich nur die Liebe an NEU

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 15.03.2021 | 20:00 Uhr