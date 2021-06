Stand: 08.06.2021 15:46 Uhr Der Liederabend - mit Musik rund ums Thema Italien

Passend zur Sommer- und Urlaubszeit nimmt Sie NDR Plus Moderator Roger Lindhorst mit auf eine musikalische Reise durch Italien: Wir machen einen kleinen Sprachkurs mit Adriano Celentano, gehen in die Oper zu Mario Lanza und gönnen uns mit Heinz Hoppe ein Glas Chianti, während die rote Sonne bei Capri im Meer versinkt. Peter Alexander erklärt uns, warum man mit Mandolinen was verdienen kann und das Cornel-Trio stellt uns den Wirt Nicolino vor. Und wir besuchen mit Dalida und Willy Hagara das malerische Städtchen Portofino (Titelfoto), weil sich das so herrlich auf "Vino" reimt. Der Liederabend mit Musik rund um das Thema Italien - am Sonntag, ab 19 Uhr.

Dieses Thema im Programm: NDR Plus | 13.06.2021 | 19:00 Uhr