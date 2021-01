Der Liederabend bei NDR Plus - jetzt zweimal im Monat!

Volkslieder, Operetten-Melodien und die ganz alten Schellack-Schlager sind selten geworden im Radio. Aber nicht bei NDR Plus! In der Sendung "Liederabend" präsentiert NDR Redakteur Roger Lindhorst Perlen aus den Tiefen des NDR-Archivs, lange nicht mehr gehörte Schlagerschätzchen, Klassik-Hits und Volksweisen zum Mitsingen. Ob Claire Waldoff oder Ella Fitzgerald, Hannes Wader oder die Fischer Chöre, die NDR Radiophilharmonie oder das Orchester Kurt Edelhagen - sie alle haben ihren Platz im "Liederabend". Dazu gibt es kleine Geschichten rund um die Musik. Jetzt jeden zweiten Sonntag von 19 bis 20 Uhr auf NDR Plus!

Die nächsten Sendungen/Thema:

Sonntag, 31. Januar - "Wundertüte"

Sonntag, 14. Februar - "Ohne Worte"

Sonntag, 28. Februar - "Musical und Operette"

Sonntag, 14. März - "Seefahrt & Meer"

Sonntag, 28. März - "Frühlingserwachen"

In den Wunsch-Ausgaben der Liederabende erfüllen wir Ihre Musikwünsche! Welches Volkslied möchten Sie mal wieder hören? Welche Operetten-Melodie geht Ihnen besonders zu Herzen? Mit welchem alten Schlagerschatz verbinden Sie schöne Erinnerungen? Schreiben Sie uns! Wir informieren Sie, wenn Ihr Wunsch erfüllt wird.

Wir versuchen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen!

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: E-Mail-Adresse: Dürfen wir Sie anrufen? Dann bitte oben die Telefonnummer eintragen: * ja nein Ich wünsche mir ... (Interpret/Titel): Ich wünsche mir diesen Titel, weil...: Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!