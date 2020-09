Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Nele Deutschmann

Kästner, Keun, Böll, Schiller: Schon in vorpubertären Jahren las sich Nele Deutschmann quer durch die elterliche Bibliothek. Der Schritt zum Studium der Literaturwissenschaft und Kulturanthropologie war somit nur noch ein kleiner. Als waschechte Deern von der Waterkant zog es sie nach verschiedenen Stationen im In- und Ausland zurück in den Norden - es ist einfach nicht ratsam, sich zu lange von einer Küste zu entfernen.

Bei NDR Kultur ist Nele Deutschmann in der Online-Redaktion tätig und sorgt dafür, dass die Homepage und die Social-Media-Kanäle stets mit Spannendem aus der Welt der Kultur bestückt sind.