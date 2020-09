Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Martina Kothe

Was treibt einen Menschen an, das zu tun, was er tut? Wie finden Künstler ihren Weg auf die Bühne, in die Schreibstube, zur Musik oder an die Leinwand? Welche Erfahrungen prägen einen Lebensweg und einen Charakter?

Fragen zu stellen und sich von den Antworten überraschen und bewegen zu lassen, ist für Martina Kothe einer der schönsten Aspekte ihrer Arbeit. Im Rahmen ihres Studiums in Freiburg und Hamburg verbrachte Martina Kothe ein Jahr in Peking, wo sie Eindrücke sammelte, die bis heute nachhallen. Seit 2003 moderiert Martina Kothe bei NDR Kultur unter anderem "Klassik à la carte".