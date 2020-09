Stand: 26.11.2013 13:00 Uhr

Marcus Stäbler

Als Zweijähriger überraschte Marcus Stäbler seine Eltern damit, dass er Autos an ihrem Motorengeräusch erkannte. Dieses Interesse am Klang hat ihn nicht mehr losgelassen. Nach dem Studium der Musikwissenschaft wollte er eigentlich an der Uni bleiben – aber dann fand er Interpretationsvergleiche und einen lebendigen Umgang mit Sprache spannender als die akademische Puzzlearbeit.

Über Fachmagazine und Zeitungen führte sein Weg zu NDR Kultur. Autos und deren Geräusche reizen den nebenberuflichen Sänger heute weniger als stille Sonnenuntergänge an der Nordwestküste Mallorcas oder der seltene Genuss eines HSV-Sieges.