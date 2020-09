Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Hans-Jürgen Mende

Die Oper hat es Hans-Jürgen Mende besonders angetan, kein Wunder er hat Gesang und Musikwissenschaften studiert, stand selbst einige Zeit auf den Bühnenbrettern und ist mit einer bekannten Opernsängerin verheiratet. Zum Journalismus und dem Moderieren kam er erst recht spät, zuvor arbeitete er in einer Opernagentur und kennt daher viele bekannte Künstler ganz persönlich.

1989 begann er mit dem Radiomachen, erst beim SWR, dann beim HR, seit 2001 bei NDR Kultur. Daneben schrieb er für Zeitungen und Musikzeitschriften, wie etwa "Opernwelt". Nachdem er beim Hessischen Rundfunk bereits über Jahre Erfahrung mit Gesprächssendungen im Fernsehen gesammelt hat, moderiert er seit 2002 regelmäßig die TV-Sendung "Forum" auf BR alpha, dem Kulturprogramm des Bayerischen Rundfunks. An der Hamburger Staatsoper bestreitet er darüber hinaus seit 2007 den "Sängersalon." 2001 zog es Hans-Jürgen Mende in den Norden, wo er mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Jungs nah an der Kieler Förde wohnt und sich dort seiner Passion, dem Segeln, widmet.