Stand: 12.05.2014 12:00 Uhr

Guido Pauling

Geboren an einem Freitagnachmittag um kurz vor vier in gute Obhut, wuchs Guido Pauling zwischen Schallplatten und Büchern auf. Dank dieser Kindheitsprägung aus einem vergangenen Jahrhundert schätzt er bis heute vor allem Vinyl (am liebsten 180-grammweise) und Papier (am liebsten leinengebunden).

Studiert hat er später Schriften, gelernt hat er dabei vor allem zu reden. Noch nicht gelernt hat er, weniger zu reden – eine Kunst, die er aber regelmäßig als Redakteur trainiert.