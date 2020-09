Stand: 07.01.2020 13:45 Uhr

Franziska von Busse

Musikerin werden? Oder Schriftstellerin? Oder vielleicht Schauspielerin? Das sind doch keine Berufswünsche, das sind Rosinen im Kopf! Aber nur bis zu dem Punkt, an dem für Franziska von Busse nach dem Musik- und Germanistikstudium plötzlich alles in Richtung "Radio" zeigte. Hier darf sie genau zuhören, nachdenken und schließlich erzählen und gestalten: Eine Arbeit, die ihr Tag für Tag Spaß macht, egal ob sie dabei neue Menschen und ihre Ideen kennenlernt, oder ob sie sich fragt, was genau für sie das Besondere an einer bestimmten Musik ausmacht.

Für NDR Kultur berichtet sie seit 2013 aus dem norddeutschen Kulturleben, moderiert und stellt neue CDs vor. Die Ohren mal lüften - das geht für sie am besten zusammen mit der Familie; in grüner oder blauer Umgebung.