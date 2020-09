Stand: 31.01.2013 12:00 Uhr

Barbara Mirow

Barbara Mirow ist seit 2003 Programmchefin von NDR Kultur. Die Rheinländerin kann sich kaum Schöneres vorstellen, als im Norden zu leben und zu arbeiten. Ab und an vermisst sie allerdings hier eine gewisse Leichtigkeit des Seins, die das Lebensgefühl ihrer Heimat prägt.

Nach Abschluss des Studiums der Philosophie und Germanistik in Bonn volontierte sie bei der Deutschen Welle in Köln. In Hamburg arbeitete Barbara Mirow zunächst einige Jahre als Kultur-Berichterstatterin u. a. für die DW sowie als Autorin und Regie-Assistentin für eine Fernseh- und Film-Produktionsfirma. Anschließend kam der Wechsel in die zentrale Nachrichten-Redaktion des NDR Hörfunks - bis dato eine reine Männerdomäne - zu deren Leiterin sie 1997 ernannt wurde. Barbara Mirow liebt die Oper und empfindet es als größten Luxus, sich in Bücherwelten zu verlieren.