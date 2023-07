Fragen und Antworten zu #NDRfragt

Über #NDRfragt können Sie regelmäßig an NDR-Umfragen zu gesellschaftlich relevanten Themen teilnehmen. Der NDR wertet die Ergebnisse aus und veröffentlicht sie in seinem Programm. Es geht uns darum, die Meinung der Norddeutschen stärker in unsere Berichterstattung aufzunehmen, die Politik damit zu konfrontieren, und so besseren Journalismus für die Norddeutschen zu machen. Wer teilnehmen möchte, muss sich einmalig registrieren und erhält dann zu jeder neuen Umfrage eine Einladung mit Teilnahme-Link per E-Mail.

Wir wollen ein Stimmungsbild der Norddeutschen einfangen. Anmelden kann sich deshalb, wer seinen Wohnsitz in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg oder Bremen hat und mindestens 16 Jahre alt ist.

Um an #NDRfragt-Umfragen teilzunehmen, müssen Sie sich über diesen Link einmalig online anmelden. Wir bitten Sie zunächst, Name und E-Mail-Adresse anzugeben. Danach nehmen Sie direkt an Ihrer ersten Umfrage teil. Darin bitten wir Sie auch, einige grundlegende Fragen zu beantworten, u.a. zu Ihrem Alter, Geschlecht und Wohnort. Wir verwenden diese Angaben, um die Befragungsergebnisse besser auswerten zu können.



Wenn Sie diese erste Umfrage abgeschlossen haben, bekommen Sie von uns eine E-Mail mit der Aufforderung, Ihre Registrierung zu bestätigen. Mit einem letzten Klick sind Sie Mitglied bei #NDRfragt.



Von da an schicken wir Ihnen zu jeder neuen Umfrage eine Einladung per E-Mail. Darin klicken Sie einfach auf den angegebenen Link, um im Webbrowser Ihres Computers, Tablets oder Smartphones die Fragen zu beantworten. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!

Mit #NDRfragt wird Ihre Meinung gehört. Nicht nur im NDR, sondern auch in der Öffentlichkeit, in der Politik und von anderen Entscheiderinnen und Entscheidern. Sie haben dadurch aktiv an der politischen und sozialen Debatte teil.



Ihre Angaben bleiben zwar anonym. Aber falls Sie das wollen und ausdrücklich zustimmen, können wir Ihre persönliche Geschichte Teil unserer Berichterstattung in Fernsehen, Radio oder online werden lassen. Dazu fragen wir Ihre Bereitschaft immer wieder ab. Welche Geschichten dann ins Programm kommen, entscheiden unsere Redaktionen.



Sie gestalten also durch #NDRfragt auch aktiv die Inhalte des NDR. Dabei geht es uns nicht nur um Ihre Meinung zu den offensichtlichen und aktuellen Themen, sondern auch um das, was Ihnen wichtig ist, und was wir im NDR vielleicht übersehen oder nicht genügend beachten.



Mit #NDRfragt will der NDR ein Stück mehr zu Ihrem NDR werden. Und den Fokus noch mehr auf das lenken, was Ihnen wichtig ist.

Wir wollen erfahren, wie der Norden tickt. Deswegen haben wir mit #NDRfragt eine Umfrageplattform gestartet. Die Meinungen der Norddeutschen sind so vielfältig wie die Menschen selbst. Ein solch breites Spektrum an Meinungen ist wichtig für den guten und ausgewogenen Journalismus, den wir hier beim NDR für Sie machen wollen.



Oft werden nur die Stimmen derer gehört, die besonders laut schreien. Mit #NDRfragt wollen wir dafür sorgen, dass alle mitreden können. Wir wollen ein Stimmungsbild des Nordens erheben auf Basis einer breiten Gemeinschaft registrierter Menschen, die alle Teile der Gesellschaft widerspiegelt.



Dazu fragen wir insbesondere nach Meinungen, Einstellungen, Stimmungsbildern oder nach Verhaltensweisen und der persönlichen Lage. Und zwar regelmäßig. So kommen wir immer wieder in Kontakt, um einander auf Augenhöhe zu begegnen und besser zu verstehen. Am Ende machen wir so unseren Journalismus noch besser.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns die Grundlage dafür, dass #NDRfragt vertrauensvoll funktioniert. Grundsätzlich behandeln wir alle Angaben anonym. Ihre persönlichen Daten bei der Registrierung und Ihre Antworten in den Umfragen werden verschlüsselt übertragen und sicher gespeichert.



Bei der Auswertung fassen wir die Antworten zu großen Gruppen zusammen. So geben wir etwa an, wie viel Prozent aller Norddeutschen auf eine bestimmte Frage mit Ja oder Nein geantwortet haben. Manchmal unterscheiden wir dabei nach Untergruppen, wie etwa nach Frauen oder Männern, bestimmten Altersgruppen oder der Bevölkerung einzelner Bundesländer.



Die Inhalte individueller Antworten kommen nur ins NDR Programm, wenn Sie während einer Umfrage bewusst zugestimmt haben, dass wir aus einer bestimmten Antwort zitieren dürfen. Manchmal fragen wir, ob Sie für ein persönliches Hintergrundgespräch zur Verfügung stünden, oder Lust hätten, in einem Beitrag für Fernsehen oder Radio mitzuwirken. Wenn Sie das möchten, müssen Sie dem ausdrücklich zustimmen. In diesem Fall nutzen wir Ihre persönlichen Daten, um mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.



Der NDR hat seine Datenschutzerklärung erweitert, um den Schutz Ihrer Angaben bei #NDRfragt genau zu beschreiben. Dazu gehört auch, dass wir Ihre Angaben generell nur für die journalistischen Zwecke des Norddeutschen Rundfunks verwenden, und Sie Ihre Anmeldung persönlich in einem sicheren "Double-opt-in-Verfahren" bestätigt haben. Darunter ist zu verstehen, dass Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt wird, in der Sie um Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft gebeten werden.



Für die technische Durchführung der Umfragen haben wir den Dienstleister Alida beauftragt, der verpflichtet ist, die Regeln des Datenschutzes einzuhalten.

Wenn Sie an keinen Umfragen mehr teilnehmen und damit nicht mehr Teil der #NDRfragt-Community sein möchten, löschen wir selbstverständlich Ihre Daten. Sie können sich dazu von #NDRfragt abmelden, indem Sie am Ende der E-Mails, mit denen wir Sie zu neuen Umfragen einladen, auf den dort angegeben Abmelde-Link klicken. Oder schreiben Sie uns einfach eine Nachricht z.B. mit dem Inhalt "Ich möchte nicht mehr an #NDRfragt-Umfragen teilnehmen".

Die Ergebnisse von #NDRfragt sind nicht repräsentativ. Das heißt: Die Umfrage-Community setzt sich nicht exakt so zusammen wie die Bevölkerung der Norddeutschen. Dennoch sind die Umfrage-Ergebnisse für Norddeutschland aussagekräftig. Denn wir werten die Antworten so aus, dass wir denen etwas mehr Gewicht geben, die in der #NDRfragt-Gemeinschaft unterrepräsentiert sind. Insgesamt ergibt sich so ein stimmiges Bild.



Bei solchen Auswertungen, aber auch beim Erstellen unserer Umfragen, haben wir wissenschaftliche Beratung durch das GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften.



Je größer die #NDRfragt-Gemeinschaft wird, desto mehr Aussagekraft bekommt sie.



#NDRfragt soll repräsentative Befragungen im Programm - wie zum Beispiel zu Wahlen - nicht ersetzen.

#NDRfragt steht allen Norddeutschen ab 16 Jahren in Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein oder Bremen offen. Wer sich anmeldet, wird Teil der #NDRfragt-Gemeinschaft, die wir regelmäßig zu Umfragen einladen. Die Idee dieser Gemeinschaft ist uns wichtig: Hier begegnen wir uns mit Respekt, der auch immer der Respekt vor der Meinung Andersdenkender ist.



Jeder Teilnehmende muss sich mit Namen und E-Mail-Adresse registrieren. Die E-Mail-Adresse wird auf Echtheit geprüft, indem sich nur registrieren kann, wer auf einen per E-Mail verschickten Link klickt. Das erschwert Manipulationen etwa durch massenweise Anmeldung derselben Person.



Nur #NDRfragt-Mitglieder können an Umfragen teilnehmen, und jeweils nur einmal. Denn man kann nur über einen individuellen Link teilnehmen, der an die eigene E-Mail-Adresse gesendet wird. Dennoch können wir nicht hundertprozentig ausschließen, dass eine Befragung durch Teilnehmende einzelner Interessensgruppen gezielt beantwortet wird. Wir haben die Umfrageergebnisse ständig im Blick und achten auf ungewöhnliches Abstimmungsverhalten.



Je mehr Menschen bei #NDRfragt mitmachen, umso robuster wird es gegen Manipulationen. Denn unter vielen Tausend Stimmen fallen einzelne, die die Gemeinschaft instrumentalisieren wollen, wenig ins Gewicht.

Bitte schreiben Sie uns eine Nachricht, in der Sie das Problem kurz beschreiben. Wir melden uns bei Ihnen!

Sie können sich von #NDRfragt abmelden, indem Sie am Ende der E-Mails, mit denen wir Sie zu neuen Umfragen einladen, auf den dort angegebenen Abmelde-Link klicken. Oder schreiben Sie uns einfach eine Nachricht, z.B. mit dem Inhalt "Ich möchte nicht mehr an #NDRfragt-Umfragen teilnehmen". Dann erhalten Sie keine Einladungen zu Umfragen mehr und sind nicht mehr Teil der #NDRfragt-Gemeinschaft. Ihre persönlichen Daten werden gelöscht.