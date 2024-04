Sendedatum: 16.04.2024 07:17 Uhr Deutscher Podcastpreis 2024: Stimmt jetzt ab!

Echte Paare in der Therapie? Das bedrückende Schicksal eines Stalking-Opfers? Unterhaltsame rabbit holes? Noch bis zum 20. Mai könnt ihr eure Stimme für herausragende NDR 2 Podcasts abgeben!

Welche Podcasts gewinnen den Publikumspreis beim Deutschen Podcastpreis 2024? Das habt ihr mit in der Hand. Noch bis zum 20. Mai läuft die Abstimmung auf der Homepage des #DPP2024. Die Preise werden in fünf Kategorien vergeben:

Beste Information

Beste Spannung

Beste Unterhaltung

Beste:r Newcomer:in

Bester Ratgeber

Ihr könnt in jeder Kategorie eine Stimme vergeben, also insgesamt fünf. Wir würden uns freuen, wenn ihr die NDR 2 Podcasts in der Abstimmung unterstützt!

Bereich Ratgeber: "Die Paartherapie" oder "just no!"

Viele Menschen stehen im Laufe einer Partnerschaft vor Hürden, die für sie als Paar eigenständig nicht mehr lösbar sind. Die wenigsten Paare reden über ihre Probleme, noch weniger suchen sich Hilfe. "Die Paartherapie“ legt diese Themen mit realen und ganz unterschiedlichen Paaren offen und gibt einen authentischen Einblick in Beziehungswelten. Unterstützt durch die hohe Expertise von Paartherapeut Eric Hegmann bietet der Podcast auf unterhaltsame Weise wertvolle Tipps für die eigene Beziehung.

Hier könnt ihr für "Die Paartherapie" abstimmen!

"just no!“ ist ein True Crime-Storytelling Podcast mit Kampagnencharakter. Hier gibt es eine relevante echte Geschichte um das Stalking-Opfer Sophie und davon ausgehend ein begleitendes Info-Paket mit püraktischen Tipps und weiterführenden Links. Host Anouk Schollähn erzählt Sophies Geschichte und bietet zusätzlich zur Story Informationen und Lebenshilfe rund um die Themen Cyberstalking und Opferschutz - so authentisch und nah an der Wirklichkeit wie möglich.

Hier könnt ihr für "just no! Der Podcast gegen Gewalt" abstimmen!

Bereich Unterhaltung: "too many tabs"

Carolin Worbs und Miguel Robitzky sind zu viel im Internet. Sie klicken sich von einem Fakt zum nächsten und betreten im nächtlichen Recherche-Rausch neue Welten - bunte rabbit holes aus allen Bereichen. Inspiriert von vergessenen Dokus auf YouTube, bizarren Gerüchten auf Twitter oder Instastories gealterter Schlagerstars haben sie regelmäßig einfach zu viele Tabs geöffnet - die sie einnmal pro Woche ausgiebig besprechen und dann gemeinschaftlich schließen.

Hier könnt ihr für "too many tabs" abstimmen!

Wir drücken weiteren NDR Podcasts die Daumen!

Unter anderem könnt ihr auch abstimmen für den Bücher-Podcast "Eat.Read.Sleep", die Satire "Bosettis Woche" oder die aus dem Fernsehen bekannten Ernährungsdocs, weitere tolle Produktionen sind am Start. Viel Spaß beim Stöbern!

