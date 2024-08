too many tabs - der Podcast

Caro steckt so tief in der Reinkarnations-Bubble, dass sie nun sogar zehn geheimnisvolle und drei gruselige Kinder mit vergangenem Leben kennt. Miguel taucht ein in eine nicht mehr ganz so magische Welt, wo Zauberer vor lauter Ehrgeiz während der Performance sterben. Diese magic mystery Episode wird gefeatured vom zauberhaften tmt-Publikum <3 37 Min