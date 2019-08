Stand: 05.07.2019 12:40 Uhr

stars@ndr2 in Wolfenbüttel

Bereits im vergangenen Jahr stand fest: NDR 2 kommt 2019 erneut nach Wolfenbüttel. Jetzt ist das komplette Line-Up für die Neuauflage von "stars@ndr2" in Wolfenbüttel fix. Am Sonnabend, 10. August macht NDR 2 mit seinem Open Air Station auf dem Campus Ostfalia. Der Eintritt ist frei.

Moderation: Jens Mahrhold und Ilka Petersen

Mark Forster ist dabei (Auftritt ca. 21.30 Uhr)

Mark Forster ist einer der erfolgreichsten deutschen Solo-Künstler. Sowohl "Bauch und Kopf" als auch das Nachfolgealbum "TAPE" wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet und stand länger als zwei Jahre in den deutschen Charts. Mit "Au Revoir" sang er sich vor fünf Jahren in die oberste Etage der deutschsprachigen Pop-Musik. "Flash mich", "Stimme", "Wir sind groß" und "Chöre" wurden zu weiteren Hits. Ende vergangenen Jahres erschien mit "LIEBE" das aktuelle Album des 35-Jährigen, der Brille und Baseballcap zu seinen Markenzeichen machte.

Walking On Cars bringen Alternative-Rock aus Irland (Auftritt ca. 20 Uhr)

Aktuell sind Walking On Cars in ganz Europa auf Tour zu ihrem neuen Album "Colours", das Mitte April erschien. In ihrer Heimat Irland gehört die Band bereits seit einigen Jahren zu den erfolgreichsten Alternative-Rock-Acts. Mit dem Song "Speeding Cars" feierten die Iren vor drei Jahren auch hierzulande ihren Durchbruch. Mehr als 31 Millionen Aufrufe hat das dazugehörige Video bis heute auf YouTube. Dass die vier Musiker vor allem live eine ungeheure Energie entwickeln, erleben die Besucher in Wolfenbüttel.

The Strumbellas aus Kanada in Wolfenbüttel (Auftritt ca. 18.30 Uhr)

Kanadischen Folkpop aus Toronto gibt es mit den Strumbellas. 2008 gründete Sänger und Songschreiber Simon Ward die Band und schloss sich mit den fünf weiteren Musikern zusammen. Ihre ersten beiden Alben überzeugten Kritiker und Fans in ihrer Heimat gleichermaßen. Unter anderem wurden sie als "Folk Group Of The Year" und "Music's Rising Star" ausgezeichnet. Mit dem Album "Hope" und ihrer Single "Spirits" gelang ihnen 2016 schließlich der Durchbruch in den USA und Europa. Ihr aktuelles Album "Rattlesnake" erschien Ende März.

ELI macht Stimmung (Auftritt ca. 17.10 Uhr)

"Laying Low" heißt die Single, mit der ELI ins neue Jahr startete – und damit einen weiteren Vorgeschmack auf sein kommendes Debüt-Album gibt. 2018 wurde der damals 20-Jährige zum Shootingstar des Jahres. Nachdem sein Song "Change Your Mind" für eine Werbekampagne verwendet und ein Konzert von ihm online live gestreamt wurde, hatte der gebürtige Kölner plötzlich eine riesige Fangemeinde. Zuvor war er in Köln und Berlin als Straßenmusiker unterwegs.

Alle Farben zum Start in den Festivaltag (Auftritt ca. 16 Uhr)

House-Sounds, die weltweit auf Festivals und in Clubs zu hören sind: Frans Zimmer aka Alle Farben hat sich als DJ und Produzent ein internationales Publikum erspielt. Seine Singles "She Moves (Far Away)", "Please Tell Rosie", "Bad Ideas", "Supergirl" und "Little Hollywood" landeten nicht nur auf vorderen Plätzen in den deutschen Charts, sondern erhielten allesamt auch Platin-Auszeichnungen. Mit dem britischen Sänger James Blunt veröffentlichte er Ende März den Song "Walk Away". Mitte Juni erschien das neue Alle Farben-Album "Sticker On My Suitcase", mit dem er im Dezember auf Tour geht.

Die Party geht weiter

Rund 20.000 Menschen besuchten 2018 das NDR 2 Open-Air-Event. Live-Acts waren Max Giesinger, Philipp Dittberner, Lions Head, Alexander Knappe, Lotte und Vincent Malin.

Die NDR 2 Event-Reihe "stars@ndr2 - live" feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen: Die erste "stars@ndr2 - live"-Veranstaltung fand im August 2009 in Büsum statt. Mittlerweile gehören die Festivaltage zu den Open-Air-Konzerthighlights in Norddeutschland.

NDR 2 Livesendung erleben: Radio zum Anfassen!

Drei Stunden live aus Wolfenbüttel: NDR 2 sendet am Sonnabend, 10. August, ab 9.00 Uhr direkt aus der Lange Herzogstraße (Höhe Hausnummer 63). Damit stimmt das Radioprogramm auf das Open-Air-Event „stars@ndr2 - live in Wolfenbüttel“ am Nachmittag ein. Am NDR 2 Showtruck erwarten die Moderatoren Ilka Petersen und Jens Mahrhold die Besucherinnen und Besucher.

Natürlich dreht sich hier alles um das anstehende Festival mit Backstageeinblicken und Hintergrundinfos. Und das Beste daran: Auch Künstler statten dem Showtruck bereits einen Besuch ab. Mark Forster und ELI werden den Moderatoren Interviews geben und akustische Versionen ihrer Songs spielen. Stadtrat Thorsten Drahn kommt ebenfalls für ein Gespräch auf den Showtruck. Die Menschen vor Ort sind aber nicht nur den Künstlern nahe und erleben Radio zum Anfassen, sie können auch Teil der dreistündigen Live-Sendung werden. So können sie an einem Quiz teilnehmen und begehrte Konzerttickets gewinnen.

Wer die Stars also aus nächster Nähe erleben und gleichzeitig einen Einblick erhalten möchte, wie Radio funktioniert, sollte sich den Besuch des NDR 2 Showtrucks nicht entgehen lassen.

Die NDR 2 Kinderwelt ab 15.00 Uhr

stars@ndr2 ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben dem Unterhaltungsprogramm gibt es die 300 Quadratmeter große NDR 2 Kinderwelt mit vielen Attraktionen zum Ausprobieren und Mitmachen - mit professionellem Kinderschminken, einer Expo-Kugelwelt, dem Quartertramp Bungee-Trampolin und zahlreichen Spielutensilien. Ein geschultes Team betreut die Kleinen. Für die ganz Kleinen gibt es die Babylounge mit Wickelstation.

