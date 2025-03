Wincent Weiss in Hamburg: Zwischen Mini-Bühne und Schwebepodium Stand: 12.03.2025 12:05 Uhr Wincent Weiss hat in Hamburg vor ausverkauftem Haus gespielt. Fast ein Heimspiel für den gebürtigen Eutiner. Er hat sich viel vorgenommen und unter anderem eine ganz neue Bühnenshow entwickeln lassen.

von Wolfgang Dinter

Alles ist anders bei Wincent Weiss. Beim Konzertauftakt singt der gebürtige Eutiner auf einer Minibühne mitten in der Arena - nur von wenigen Instrumenten begleitet. "Ich liebe Live-Konzerte", sagt Weiss. "Meine Karriere hat so begonnen. Ich hab immer um 14 Uhr am Einlass gespielt, war überall Vorband - ich hab mich halt live hochgespielt."

Die Macher seiner Arena Tour haben lange an der Bühnentechnik der Wincent Weiss Konzerte gewerkelt: opulente Lichtshow plus große Videowalls inklusive schwebender Bühne. So funktioniert das Show-Bizz: Immer eine Schippe drauflegen. Wincent Weiss ist längst zum Star geworden. Die Barclays Arena: ausverkauft. 12.000 Fans wollen den Eutiner live erleben, wie eine Besucherin knapp zusammenfasst: "Der ist authentisch - der ist echt".

Wincent Weiss: Superstar ohne Allüren

Wincent Weiss ist kein Teenie-Popper. Zu seinen Konzerten kommen Fans aus drei Generationen. Das findet er gut so und die will er auch alle mitnehmen. "Kinder, die mitsingen, Erwachsene, die mitsingen, Leute, die sich in den Armen liegen, Leute, die lachen - das alles darf ich in den Menschen auslösen. Das ist das Schönste, was ich an meinem Beruf habe: dass es mein Job ist, Menschen glücklich zu machen in den zwei Stunden, in denen ich auf der Bühne stehe."

Wincent Weiss hat die 12.000 Besucher in Hamburg glücklich gemacht. Ein Superstar ohne Allüren, dafür aber mit großer Begeisterung für seinen Job: Menschen glücklich machen.

