Sendedatum: 13.07.2019 15:00 Uhr

Heute: stars@ndr2 in Vechta

Fünf Jahre nach dem letzten Besuch kommt NDR 2 in diesem Jahr wieder nach Vechta. Die Neuauflage von "stars@ndr2 - live in Vechta" startet am heute Nachmittag ab 15 Uhr. Der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände ist kostenfrei. Am Vormittag von 9 bis 12 Uhr konnten Sie Radio zum Anfassen mit Ponik & Petersen auf dem Europaplatz erleben.

Radio zum Anfassen mit Ponik & Petersen



















Bosse führt das Line-Up an (Aufritt ca. 21.30 Uhr)

Wer Axel "Aki" Bosse schon einmal live gesehen hat, weiß: Der Mann gibt Vollgas. Sein mittlerweile siebtes Studio-Album "Alles ist jetzt" erschien im Herbst vergangenen Jahres und setzte sich, wie auch bereits der Vorgänger "Engtanz", direkt an die Spitze der Charts. Songs wie "Schönste Zeit", "So oder so", "Steine" und aktuell "Hallo Hometown" sind Hymnen auf das Leben.

Joris jiepert auf Vechta (Auftritt ca. 19.40 Uhr)

Vor vier Jahren wurde Joris mit dem Song "Herz über Kopf" zum Shootingstar des Jahres. Wie auch die Single stand sein Debüt-Album "Hoffnungslos hoffnungsvoll" ein ganzes Jahr lang ununterbrochen in den Charts. Eindrucksvoll zeigte er darauf seine ganze Bandbreite: von laut und kratzig bis hin zu zerbrechlich und sanft - dabei jedoch immer emotional und berührend. Sein aktuelles Album "Schrei es raus" ist mit Hits wie "Signal", "Glück auf" oder "Du" ein großer Erfolg.

LEA ist die eine Frau im Ring (Auftritt ca. 18.10 Uhr)

Schon beim NDR 2 Plaza-Festival in Hannover riss die Pop-Poetin das Publikum in Mitsing-Euphorie. In Vechta wird die 27-Jährige Singer-Songwriterin noch eins draufsetzen. Mit im Gepäck: Die aktuelle Single "Halb so viel" und ganz viel Lust auf die Stoppelmarkt-Action.

Kelvin Jones mit bestem Gitarren-Pop (Auftritt ca. 16.40 Uhr)

Der simbabwisch-britische Sänger und Songschreiber war vergangenen Jahr mit Alle Farben und "Only Thing We Know" schwer erfolgreich. Seine Songs sind eine attraktive Mischung aus Pop, Folk und einer Prise Soul, aus schwelgendem Blues und mitreißendem Pop. Fest steht: Wenn Kelvin Jones zu seinen Hits "Call You Home" und "Lights On" zum Mitsingen bittet, sind alle dabei.

Aus gesundheitlichen Gründen muss Benne seinen Auftritt beim Open-Air-Event auf dem Stoppelmarkt kurzfristig absagen.

"Vechta, es tut mir unglaublich Leid, leider kann ich den Auftritt am Sonnabend nicht spielen. Ich hatte mich so sehr darauf gefreut und würde, wenn es mir irgendwie möglich wäre, nichts lieber tun, als zu euch zu kommen, leider lässt das mein Gesundheitszustand momentan aber nicht zu. Ich hoffe wir sehen uns alle ganz bald - ich danke euch für euer Verständnis", so Benne.

Es geht wieder rund in Vechta

Bereits 2013 und 2014 gastierte NDR 2 mit seinem Open-Air- Event in Vechta. Während 2013 rund 35.000 Besucher auf den Stoppelmarkt kamen, feierten ein Jahr später insgesamt 40.000 Menschen gemeinsam mit NDR 2 ein riesiges Fest. Auch diesmal lassen Holger Ponik und Ilka Petersen kein Party-Auge trocken.

Eine weitere Station von "stars@ndr2 - live“ ist in diesem Jahr Wolfenbüttel am Sonnabend, 10. August. Die NDR 2 Event-Reihe "stars@ndr2 - live" feiert 2019 ihr zehnjähriges Bestehen: Die erste Veranstaltung fand im August 2009 in Büsum statt. Mittlerweile gehören die Festivaltage zu den Open-Air-Konzerthighlights in Norddeutschland.

NDR 2 Livesendung erleben: Radio zum Anfassen!

NDR 2 hat mit seinem Showtruck live aus Vechta (Standort: Europaplatz - Ecke Neuer Markt/Große Straße) gesendet. Zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr drehte sich bei Holger Ponik & Ilka Petersen aus dem NDR 2 Morgen alles um das Event in der Stadt. Alle Besucher hatten die einmalige Gelegenheit Radio live zu erleben. Mit Axel Bosse und Joris waren zwei Stars, die am Abend auf der Bühne stehen, für Interviews und kurze Live-Sessions dabei.

Die NDR 2 Kinderwelt ab 15.00 Uhr

stars@ndr2 ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Neben dem Unterhaltungsprogramm gibt es die 300 Quadratmeter große NDR 2 Kinderwelt mit vielen Attraktionen zum Ausprobieren und Mitmachen - mit professionellem Kinderschminken, einer Expo-Kugelwelt, dem Quartertramp Bungee-Trampolin und zahlreichen Spielutensilien. Ein geschultes Team betreut die Kleinen. Für die ganz Kleinen gibt es die Babylounge mit Wickelstation.

FAQ, Anfahrt und Parken in Vechta Alle wichtigen Infos zu stars@ndr2 in Vechta Was ist auf dem Stoppelmarkt erlaubt und was nicht? Alles Wichtige rund um das stars@ndr2 Festival mit Anreise- und Parkinformationen am 13. Juli 2019 finden Sie hier. mehr

Heute: stars@ndr2 in Vechta Bosse und Joris, LEA und Kelvin Jones kommen zu stars@ndr2 nach Vechta! Eintritt frei heute ab 15 Uhr auf dem Stoppelmarkt. Von 9 bis 12 Uhr haben Ponik & Petersen live vom Europaplatz gesendet. Öffnungszeiten: Einlass 15 Uhr, Beginn Bühnenprogramm ab 16.00 Uhr, vorauss. Ende: 23 Uhr* Kartenverkauf: Eintritt frei! Hinweis: Die Konzerte:

ca. 16.40 Uhr | Kelvin Jones

ca. 18.10 Uhr | LEA

ca. 19.40 Uhr | Joris

ca. 21.30 Uhr | BOSSE



Änderungen im Programmablauf vorbehalten. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 13.07.2019 | 15:00 Uhr