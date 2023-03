Sendedatum: 01.04.2023 19:30 Uhr FAQ - die Gäste-Infos zum NDR 2 Springside Festival

Anreise

Rund um die Volkswagen Halle stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung, am besten reist ihr mit öffentlichen Verkehrsmitteln an. Das Gute daran: Eintrittskarten für das NDR 2 Springside Festival gelten zugleich als Fahrschein für Busse und Bahnen der Braunschweiger Verkehrs-GmbH und zwar ab 2 Stunden vor Einlass zur Veranstaltung bis Betriebsschluss auf den Linien der Braunschweiger Verkehrs GmbH innerhalb von Braunschweig (ZONE 40). Nutzt am besten die Haltestellen "Holzhof" oder "Am Wassertor".

Parken: Parkplätze stehen an den Parkplätzen "Holzhof" und "Harz-und Heide-Gelände“ (Eisenbütteler Straße) zur Verfügung. Die Parkgebühr beträgt 5,00 Euro. Vor und nach der Veranstaltung fahren kostenlose Shuttle-Busse.

Besucherinnen und Besucher, die Inhaber eines gültigen Parkausweises für beeinträchtigte Menschen (blau) sind, können direkt auf unserem Hallenparkplatz parken. Vor Ort ist die Schranke personell besetzt. Für die Anreise bitte am besten Anfahrt über "Theodor-Heuss-Str.“ eingeben.

Weitere Infos und Pläne zu den Parkplätzen gibt es auf der Homepage der Halle.

Abendkasse

Für Kurzentschlossene gibt es noch Karten! Die Abendkasse direkt am Eingang der Volkswagenhalle ist geöffnet von 17-21 Uhr.

Jugendschutz/Zugang für Minderjährige

Da das NDR 2 Springside-Festival eine geschlossene Kulturveranstaltung ist und vor Mitternacht endet, gibt es keine Beschränkungen für junge Gäste ab 16 Jahren. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einer/einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Eine schriftliche Vollmacht ("Muttizettel") wird generell nicht akzeptiert.

Weitere Fragen?

Schreibt uns am besten über den Messenger der NDR 2 App!

