Das NDR 2 Plaza Festival 2023: Infos & Tickets Stand: 21.02.2023 11:00 Uhr Freitag, den 8. September 2023, können sich Fans des NDR 2 Plaza Festivals schon mal im Kalender markieren. Aufgrund organisatorischer Engpässe findet das beliebte Event auf der EXPO Plaza in diesem Jahr ausnahmsweise nicht im Mai, sondern im September statt.

Die Programmplanungen für das NDR 2 Plaza Festival laufen aktuell auf Hochtouren. Die ersten Acts werden in Kürze bekanntgegeben.

„Wir freuen uns, dass wir das NDR 2 Plaza Festival und die N-JOY Starshow auch in diesem Jahr präsentieren können. Leider ließen sich die Termine Ende Mai aus verschiedenen Gründen nicht halten. Da wir der großen und treuen Fan-Gemeinde der beiden Veranstaltungen aber auf jeden Fall auch in diesem Jahr tolle Stunden mit attraktiven Künstlerinnen und Künstlern bieten möchten, haben wir uns entschlossen, auf die Septembertermine zu gehen“, kündigt Nico Röger, Geschäftsführer von Veranstalter Hannover Concerts, an.

Die Durchführung im Spätsommer solle aber eine Ausnahme bleiben, schon 2024 kehren die Events in den Mai zurück.

Tickets & Vorverkauf

Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, den 24. Februar, um 10 Uhr. Tickets sind ab 55 Euro bei Hannover Concerts (0511/12 12 33 33, hannover-concerts.de), www.eventim.de und an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Je nach Art der Ticketbestellung (VVK-Stelle, Telefon, Internet) können zusätzliche Gebühren für Bearbeitung und Versand hinzukommen. Das Ticket berechtigt zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel am Veranstaltungstag im Bereich des Großraum-Verkehrs Hannover (GVH). Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | 21.02.2023 | 11:00 Uhr