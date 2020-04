Go To Tokio To Go: #15 Schwere Zeit für Leichtathleten

NDR 2 - Go To Tokio To Go – Der ARD Olympia-Podcast - 25.04.2020 05:00 Uhr Autor/in: Fabian Wittke/Moritz Cassalette

Jetzt ist auch die Leichtathletik-EM abgesagt. Kugelstoßerin Christina Schwanitz fordert drastischere Maßnahmen, Hindernisläuferin Gesa Krause bleibt optimistisch.